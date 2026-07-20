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Baš mi je žao... Hana priznala zbog koje učesnice joj je krivo što nije ušla u superfinale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Poslednje jutro u devetoj sezoni učesnici su provodili mirno, razgovarajući o dešavanjima od prethodne noći.

Superfinalisti Hana Duvnjak i Bora Terzić Terza razgovarali su jutros ispred Bele kuće o učesnicima koji su sinoć napustili "Elitu 9".

Hana je konstatovala da joj je žao što je Tanja Stijelja Boginja ispala pre spektakularnog superfinala.

Foto: TV Pink Printscreen

- Baš mi žao što je Boginja ispala - rekla je Hana.

- J*biga, hoće da se svađa sa Borom.... Ali eto, takva je igra, brate - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

Superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: R.L.

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