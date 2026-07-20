AKTUELNO

Zadruga

POSLEDNJE JUTRO U OVOJ SEZONI! Superfinalisti odmah poskakali iz kreveta, a ovo je razlog! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Posle deset meseci provedenih u rijalitiju, ovih 20 učesnika sačekalo je poslednje jutro u devetoj sezoni.

Veliki šef je ovog jutra pustio muziku za buđenje superfinalistima, a oni su brže nego ikad poskakali iz kreveta.

Razlog je vrlo jasan, zato što je došlo vreme da se spreme za veliku završnicu devete sezone.

Foto: TV Pink Printscreen

Uskoro će im doći frizeri, te će imati priliku da se ulepšaju za noć o kojoj će brujati Balkan.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Superfinalisti devet sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Prolio NAJTEŽU, MUŠKU SUZU! Viktor Gagić potpuno slomljen, kad je video ove kadrove raspao se (VIDEO)

Zadruga

Dokazalo se kako je Asmin preko mene slao Maji čokoladice: Dačo se suočio sa svojim uspomenama, učesnici ga ismevali (VIDEO)

Zadruga

ONA MI JE ZAKLETI NEPRIJATELJ! Luka se osvrnuo na odnos sa Ahmićevom, pa priznao da se pribojavao slika sa Đukićem (VIDEO)

Zadruga

Nisam ja predvodnik ovog čopora, ja sam kolateralna šteta: Anđelo i Janjuš se zgražavaju svog odnosa sa Kačavendom! (VIDEO)

Zadruga

Promenili taktiku? Alibaba i Maja naučili konačno da vode ljubav, a ne da se iživljavaju! (VIDEO)

Farma

Novo jutro, nove obaveze! Farmeri ustali iz kreveta, pa odmah ušli u štalu: Ovo su najvredniji učesnici (VIDEO)