POSLEDNJE JUTRO U OVOJ SEZONI! Superfinalisti odmah poskakali iz kreveta, a ovo je razlog! (VIDEO)

Posle deset meseci provedenih u rijalitiju, ovih 20 učesnika sačekalo je poslednje jutro u devetoj sezoni.

Veliki šef je ovog jutra pustio muziku za buđenje superfinalistima, a oni su brže nego ikad poskakali iz kreveta.

Razlog je vrlo jasan, zato što je došlo vreme da se spreme za veliku završnicu devete sezone.

Uskoro će im doći frizeri, te će imati priliku da se ulepšaju za noć o kojoj će brujati Balkan.

Kako je to izgledalo pogledajte OVDE.

Superfinalisti devet sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Autor: R.L.