ONA MI JE ZAKLETI NEPRIJATELJ! Luka se osvrnuo na odnos sa Ahmićevom, pa priznao da se pribojavao slika sa Đukićem (VIDEO)

Nakon punih deset meseci provedenih u rijalitiju Elita 9, učesnici imaju priliku da se prisete najlepših, ali i najtežih trenutaka koji su obeležili njihovo učešće.

Emisija “Gledanje uspomena” se nastavlja, a Ivana Šopić dala je reč Luki Vujoviću kako bi prokomentarisao svoje uspomene.

- Bogato. Šta bi bilo da sam ko Mića deset sezona ovde, a ne dve. Ne mogu da verujem da ovde tražim ljubav svog života. Ja sebe opravdavam da želim da imam porodicu i da je osnujem. Ostvariću se za par meseci kao otac. Ovo sa Majom, ne znam da li je moja nemoć, ako je to muvanje... Kao njen verenik n isam trebao sa Majom reč da progovorim. Bio sam totalno iskren u odnosu sa Aneli, dok sa Sandrom nisam i zato sam izašao z tog odnosa. Veza mene i Aneli je bila turbulentna, šteta što smo se tako razišli. Ona mi je zakleti neprijatelj. Anita je prelepa devojka, bila mi je lepa i kad sam je vicdeo na superfinalnoj žurci i kad je ovde ušla. Sve svoje tašto ima svoje zato. Ja sam zahvalan na ovom klipu i za sve. Ja sam svoju sreću našao ovde. Beba koja nas čeka je dar od Boga. Kada izađem neću se sećati nekih dečavanja, već lepih trenutaka provedenih sa Anitom. - rekao je Luka.

- Ćutala sam dosta i onda me je iznervirao, ustala sam i rekla. On je negoirao, pa priznavao. Sve je on to meni prepričao. Od desete godine sve znam. Najzanimljivije mi je što je Ana rekla da je ljubav u rijalitiju moguća. - rekla je Anita.

- Pribojavao sam se da će staviti moje i Filipove sliike. Imamo ih na hiljadu. Lepa strana je Anita i trudnoća. On i ja treba da budemo primer da prijatelju ne radiš ništa iza leđa. - rekao je Luka.

- On je lagao Fiilipu u oči. - dodala je Anita.

- Sve što sam rekla stojim iza toga. On je mene ovde vređao. Nanosio je ljagu na mene. Muvao se sa Majom, svi smo to pomno pratili. Maglu može nekom drugom prodvati, meni ne - rekla je Aneli.

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Autor: Teodora Mladenović