AKTUELNO

Zadruga

Prolio NAJTEŽU, MUŠKU SUZU! Viktor Gagić potpuno slomljen, kad je video ove kadrove raspao se (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Posle deset meseci provedenih ispred kamera dobio je priliku da se priseti svega.

Sledeći koji je imao priliku da pogleda svoje uspomene danas bio je Viktor Gagić, koji je ovoga puta pokazao svoju slabu, ranjivu stranu.

Foto: TV Pink Printscreen

Kad je video slike svoje porodice i spoljnog sveta, on se rasuo na komade i prolio teške muške suze.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon toga usledili su ljubavni kadrovi sa Dušicom Đokić, koje Viktor nije prihvatio tako veselo.

Usledili su snimci sa njegovih džudo treninga i pobeda, što ga je posebno oduševilo.

A potom je usledilo muvanje sa Minom Vrbaški, sa kojom je osptao do danas.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

Dokazalo se kako je Asmin preko mene slao Maji čokoladice: Dačo se suočio sa svojim uspomenama, učesnici ga ismevali (VIDEO)

Zadruga

ONA MI JE ZAKLETI NEPRIJATELJ! Luka se osvrnuo na odnos sa Ahmićevom, pa priznao da se pribojavao slika sa Đukićem (VIDEO)

Zadruga

Nisam ja predvodnik ovog čopora, ja sam kolateralna šteta: Anđelo i Janjuš se zgražavaju svog odnosa sa Kačavendom! (VIDEO)

Zadruga

Ne plašim se svoje porodice, željna sam ih: Dragana završila u suzama zbog Matore, svi se pitaju da li im uskoro dolazi kraj! (VIDEO)

Zadruga

Kačavenda i Anđelo nisu SKINULI OSMEH S LICA! Kad su videli svoje ljubavne uspomene rastopili se, Janjuš odmah DOBACIO! (VIDEO)

Domaći

Svi na Pink! Emocije će preplaviti Belu kuću! Počinju 'Uspomene', Milan Milošević ulazi u Elitu, a učesnici će se suočiti sa najvažnijim trenucima koj