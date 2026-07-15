Prolio NAJTEŽU, MUŠKU SUZU! Viktor Gagić potpuno slomljen, kad je video ove kadrove raspao se (VIDEO)

Posle deset meseci provedenih ispred kamera dobio je priliku da se priseti svega.

Sledeći koji je imao priliku da pogleda svoje uspomene danas bio je Viktor Gagić, koji je ovoga puta pokazao svoju slabu, ranjivu stranu.

Kad je video slike svoje porodice i spoljnog sveta, on se rasuo na komade i prolio teške muške suze.

Nakon toga usledili su ljubavni kadrovi sa Dušicom Đokić, koje Viktor nije prihvatio tako veselo.

Usledili su snimci sa njegovih džudo treninga i pobeda, što ga je posebno oduševilo.

A potom je usledilo muvanje sa Minom Vrbaški, sa kojom je osptao do danas.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.