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Dušu sam ispustila jer je pokušao da me poljubi, a sad... Dušica ne može da dođe sebi zbog SKANDALOZNIH USPOMENA, Terza pokušao da je uteši! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom prethodne noći učesnici i gledaoci videli su uspomene pojedinaca, a Dušicu su njene uspomene veoma potresle i potpuno izbacile iz koloseka.

Dušica Đokić bila je potištena zbog svojih uspomena, koje je videla sinoć, a Bora Terzić Terza pokušao je da je uteši i da je smiri, govoreći da ništa strašno nije uradila.

- Kad sam klošarka... Nekoga će boleti glava od klipova - navela je Dušica.

- Je l' si ti normalna, ja ostavio ovde trudnu devojku, napolju mi niko "a" nije rekao - rekao je Terza.

- Ne mogu da se oporavim, veruj mi. Oni treninzi onakvi, ja nisam imala svest o tome. Ma kakvi - rekla je Dušica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Šta si uradila, uradila si, to je to, posle j*banja nema kajanja - naveo je Terza.

- Nije mi to trebalo, ali sad ne vredi ništa. Koliko sam plakala što je pokušao ovaj da me poljubi. Dušu ispustila, prva situacija sa Viktorom, da me ne poljubi. A posle sedam dana kasnije me poljubio zbog Toše. Koliko sam ja bila izričita, ne poljubac. Ono nije sa Asminom ni bio poljubac, sedeli dva metra jedno od dugog, preuveličala sam namerno - navela je Đokićeva.

- Ti se nerviraš zbog poljubaca, ljudi se j*bu ovde, vređaju porodice na mrtvo - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Preseo mi je svaki dan, čik da mi neko nešto kaže, samo li mi neko kaže nešto negativno za bilo šta - navela je Dušica.

Autor: R.L.

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