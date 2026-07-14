Haos epskih razmera! Aneli i Stanija ponovo zaratile zbog Asmina: Plakao je jer je video njenih šest polnih organa! (VIDEO)

Totalni haos za crnim stolom nakon što su puštene uspomene Aneli, te je ušla u sukob sa svojom ljutitom rivalkom Stanijom.

Nakon što je imala priliku da vidi svoje uspomene, Milan Milošević podigao je Aneli Ahmić da prokomentariše svoje uspomene.

- Jedino mi je došlo da povraćam kada sam videla hotel i da smo se ljubili. Za Janjuša, tužan period našeg života koji se desio u Odabranima. - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš Asminove suze? - pitao je Milan.

- Ne mislim da su iskrene niti sam videla da je plakao. Nek sam priča o tome - rekla je Aneli.

- Kako komentarišeš njene uspomene? Šta te je rasplakalo?- pitao je Milan Asmina.

- Na početku klipa kad sam video Noru. Nije me vratilo na nju, vratilo me je kako je dete bilo srećno, puno života i ovde uđe i predstavi mene kao tatu monstruma. Uđe ovde i unakazi me jer sam zavoelo drugu ženu. Ja sam se stvarno borio da budem jedan od najboljih očeva za Noru. - rekao je Asmin.

- Lažeš kao pas - rekla je Aneli.

- Verovatno će na mojim snimcima biti više slika sa Narom. - rekao je Asmin.

- Pričaj što si plakao, sigurno nisi zbog deteta. Dva ološa smrdljiva. Crkotine dve. Hotel je sve pokazao. Kome oni foliraju. Ovo je tvoja istina dro*ljo raspala. Šest komada. Mr* u hotel. Mene ne zanima njena je*ačina sa Lukom, Janjušem.. Njen život, njena stvar. Šest komada si primila. Tri godine si ovde zbog šest k*raca. Pop*cljiva, lažna žrtvo. - rekla je Stanija.

- Što nisi otišla? Što nisi otišla posle klupice da se opereš? - vikala je Aneli.

- Dva smećara, foliranta belosvetska. Koristite sopstveno dete da bi u rijalitiju zarađivali. Nije seo u auto da vidi Noru, a kaže da je plakao zbog nje. Plakao je jer je video njenih šest polnih organa. Smrdušo jedna, štroko, sp*rmušo. - rekla je Stanija.

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Autor: A.Anđić