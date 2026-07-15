Ovo im nije trebalo! Veliki šef se oglasio, učesnici nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)

Tokom prethodne noći u Eliti je održana luda žurka, poslednja u ovoj sezoni, a svi učesnici bili su izuzetno veseli i razigrani, zbog čega im je buđenje veoma teško palo.

Veliki šef se ovog jutra oglasio domaćim pop i trep hitovima, a u dnevnoj sobi je bilo potpuno mirno i niko nije dizao glavu iz kreveta.

Iako znaju da se posle muzike za buđenje moraju probuditi i ustati iz kreveta, učesnicima "Elite 9" je jutros ovo veoma teško palo, s obzriom na ludu žurku koju su imali sinoć.

Kako je izgledalo buđenje ove srede pogledajte OVDE.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. Njih tridesetoro boriće se za glavnu nagradu i ovu laskavu titulu.

Autor: R.L.