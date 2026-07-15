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Ovo im nije trebalo! Veliki šef se oglasio, učesnici nisu znali šta ih je snašlo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Tokom prethodne noći u Eliti je održana luda žurka, poslednja u ovoj sezoni, a svi učesnici bili su izuzetno veseli i razigrani, zbog čega im je buđenje veoma teško palo.

Veliki šef se ovog jutra oglasio domaćim pop i trep hitovima, a u dnevnoj sobi je bilo potpuno mirno i niko nije dizao glavu iz kreveta.

Foto: TV Pink Printscreen

Iako znaju da se posle muzike za buđenje moraju probuditi i ustati iz kreveta, učesnicima "Elite 9" je jutros ovo veoma teško palo, s obzriom na ludu žurku koju su imali sinoć.

Foto: TV Pink Printscreen

Kako je izgledalo buđenje ove srede pogledajte OVDE.

Podsetimo, finale "Elite 9" zakazano je za ponedeljak 20. jula, kada će publika svojim glasovima odabrati pobednika najgledanijeg rijalitija u regionu. Njih tridesetoro boriće se za glavnu nagradu i ovu laskavu titulu.

Autor: R.L.

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