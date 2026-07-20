Kulturan, pristupačan, smešan, zanimljiv, lenj... Učesnici ishvalili Nerija, on je za njih pobednik! (VIDEO)

Dobio je dosta lepih komentara.

Učesnici su danas dobili priliku da pričaju jedni o drugima sve najlepše, odnosno zašto bi trebali da pobede.

- Ja bih voleo da Nerio pobedi, jer je pokazao da je veoma kulturan i pristupačan dečko - rekao je Ivan.

- Pobednik treba da ima harizmu, da bude iskrena, on je bio do pola iskren, a to je Filip Đukić. Da sam napolju, bio bi mi interesantan, volela bih da on pobedi - rekla je Matora.

- Naravno mislim da Nerio treba da pobedi, pokazao je da je sve najbolje, smešan, zanimljiv, najbolji otac, najbolji muž, lenj, ali definitivno treba da pobedi - rekla je Hana.

- Kome bih ja više poželeo pobedu nego svojoj ženi, koja me voli, poštuje, ceni, iako to nisam ni zaslužio - rekao je Nerio.

Autor: R.L.