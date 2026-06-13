Žiri obasuo Harisa Kajevića KOMPLIMENTIMA, produkcija ipak odlučila da IDE U BARAŽ: Ti si jedno luksuzno, skupo pakovanje!

Dobio je mnogo lepih komentara.

Haris Kajević sledeći je takmičar ove noći koji je izveo pesmu Ljube Aličića "A nema tebe", a njegova mentoka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je izveo i Đanijevu pesmu "Ta žena", a onda je žiri glasao - on je dobio samo jedan negativan glas od Desingerice.

- U prvoj pesmi si mi bio baš dobar, što ne bih rekao za drugu, tu bih imao šta da zamerim, ali kad uzmemo od početka merodavnost, ovo je ful uspeh, pogotovo što ih je Jelena postavila, postavila si standard od početka i ja sam samo to ispratio. Nije fer da neko ima četiri da a da je moj Đole imao tri, ako gledamo sa realne strane - rekao je Desingerice.

- Čestitam ti praznik, u prvoj si bio falš, jedva si se sastavio, meni si ti paketčina, srećno sine - rekla je Zorica.

- Ti isto kao Džan imaš tu neku lepu energiju, bilo je tu grešaka večeras. Meni se dopada tvoja energija, ta prodornost, tim svojim osmehom animiraš i pokrijaš slabosti i mane, ali da je bilo večeras nesigurnih krajeva, nisi možda stigao da ih dovršiš i doradiš, jer se čuje taj tvoj završetak. Imaš lepu boju, imaš tu čarobnu prašinu, još ovo da središ i bićeš savršen - rekla je Viki.

- Tim tvojim stasom stvano si otmen, gospodin, gospoče jedno i u pravom smislu braniš neku otmenu, gospotsku estradu, ja to pozdravljam, predstavljaš estradu kao luksuz i svoje pevanje, da ne moraš nego iz zadovoljstva pevaš. Mislim da ti je prva pesma bila niska, druga ti nije nešto legla, ali kad se pogleda kao paket, ja bih ti dao i taj četvrti glas bez razmišljanja, eto, živeo - rekao je Bosanac.

- Ja sam se vezala za sve moje kandidate, ali za Harisa posebno, nema takvih lepotana, nema takvog stila, ja ti od srca želim da postaneš zvezda jer mi takvog na muzičkoj sceni nemamo, ti si stvarno luksuz, izgledaš kao jedno luksuzno skupo pakovanje, hvala ti - rekla je Jelena.

Produkcija je ipak odlučila da Haris ide u baraž.

Autor: R.L.