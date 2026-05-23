Pevao si ODU MENTORU! Žiri urnisao Luku Đokića, produkcija mu ipak progledala kroz prste!

Izvor: Pink.rs

Ide dalje.

Luka Đokić naredni je kandidat večeras koji je otpevao pesmu grupe Bolero "Jelena", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon toga Luka je izveo i pesmu Željka Bebeka "Da je sreće bilo", a onda su usledili glasovi - on je dobio tri da i jedno ne od Desingerice.

- Tri da, bomba, ja da sam na tvom mestu, ćutao bih. Bosanac je kalkulisao, Vikica se kalkulisala - rekao je Desingerica.

- Despiću i ti si naučio, bravo - rekao je Bosanac.

- Loše, brda falša, loše izvođenje, nedopustivo za ovaj krug, tri da je bomba, dobro si kreditiran, da je Bosanac dao ne, ja bih dao da da bude tri, ali treba da budeš zadovoljan - rekao je Desingerica.

- Jelena treba da budeš zahvalna što nisi dobila dva ne - navela je Viki.

- Stalno se na Luki iživljavate - rekla je Jelena.

- Jelena, al nas zezaš, prosto smo poverovali da si se baš toliko razočarala, ne palite se - rekla je Zorica.

- Mnogo falša i za treći krug, uhvatila sam se za glavu, šta se dešava, onda si se malo popravio, bilo je stvarno jako loše, bila sam na korak da dam ne, ali hajde da damo šansu produkciji da idete direktno, ovo je bilo stvarno za dva ne - rekla je Viki.

- Ti si za prvu kandidatkinju Pavaroti, otvorio si mi oči, lep si, talentovan, veliki ti je pritisak, ja mislim da ti treba da budeš u tih top 15, meni se taj falš toliko dopao, ljubopitljivo si pevao, šta god to značilo, što bi rekao Bosanac - rekla je Zorica.

- Oda svom mentoru je vrlo lepo, pažljivo, ali ta pesma je bila hoće li biti kraja, nije neka pesma u njegovom izvođenju nikako. Druga pesma strofa, početak, potpuno nerazumljivo neartikulisano - rekao je Bosanac.

Ognjen je Luki ipak dao zeleno svetlo i direktan prolaz u sledeći krug.

