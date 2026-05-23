POPUŠTAŠ PO ŠAVOVIMA: Ognjen Inđić dobio packu od Karleuše, produkcija mu ipak DALA KRILA!

Sledeći kandidat koji je izašao na veliku scenu "Pinkovih zvezda" bio je Ognjen Inđić, koji je izveo čuvenu sevdalinku "Moj dilbere", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga on je izveo i čuveni hit Nedeljka Bilkića "Krčma u planini", a onda su usledili glasovi žirija - on je dobio tri da, i samo jedno ne od Jelene.

- Ognjene kakvo ti je bilo slušanje? Onda smo u problemu, ovo večeras je bilo tvoje najgore pojavljivanje i nastupanje otkako učestvuješ u ovom takmičenju. Prva pesma nedopustivi falševi, a druga pesma toliko grubo, nasilno, bez emocije, ne ono energično i lepo nego nasilje na loš način. Nisi se tonski sastavio. Ovo je već veliki pritisak, kreće prpa, polako popuštate po šavovima, neka ovo moje ne bude blaga opomena da se odmah sabereš jer je tvoja sudbina u tvojim rukama - rekla je Jelena.

- Nas dve smo jeli različite bunike, meni si večeras bio najbolji, sve do sad si izvodio forte, a danas je bilo fantastično, uopšte nisi bio falš, srećno ti bilo - rekla je Zorica.

- Meni nije bilo najidealnije, ovo će biti poslednji kredit ka Ognjenu, da nagrađujem, svi ste se već vrlo visoko kotirali, sad je već sitan vez, meni se nije dopala ta dinamika, bilo je vrlo neusaglašeno, bilo je previše forte, kad si stišao, pola te nisam razumela, ali treba da poradiš na tome. Obrati pažnju na dinamiku, da bude postavljeno drugačije - rekla je Viki.

- Dosta si se potrudio da usvojiš ono što ti je rečeno, to se čulo, ja sam čuo da si se trudio, bilo je malo vremena za pripremu, i sad ćeš imati više vremena da se spremiš dobro. Danas je bilo malo agresivno, a trebalo je da bude agresivno maženje, ja stojim iza svog da, garantujem za ovog dečka - rekao je Desingerica.

- Ovo nije okej, zato što je Despić sve vreme gledao u mene, prevrtao očima, nije mu se svidelo a dao je da - rekla je Jelena.

Produkcija je dala glas spasa Ognjenu i ide dalje direktno u sledeći krug.

Autor: R.L.