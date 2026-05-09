Produkcija pružila VELIKU PODRŠKU Miodragu Đokiću, Karleuša zapretila Viki: Slomiću ti i krila i nogice i repić!

I on je prošao direktno u sledeći krug.

Naredni takmičar ove večeri bio je Miodrag Đokić, koji se predstavio pesmom Ljube Aličića "Njen oproštaj", a njegova mentorka je Viki Miljković.

Odmah potom on je otpevao i pesmu Šabana Šaulića "Gde ste sada drugovi ", a žiri je glasao na sledeći način - tri da, i jedno ne od Karleuše.

- Paklen izbor pesama, prva pesma debakl, sve vreme falš naviše, uznemirujuće neprijatno, za nekog ko je bio moj favorit, nedopustivo, mislim da je do treme, on generalno razvaljuje, a ovo neka bude ljubavni šamarčiš - rekla je Jelena.

- Bosanac, je l' bio falš, da vidim da li sam gluva ja ili ona - rekla je Viki.

-- Bio je falš naviše, ali ne celu pesmu - rekao je Bosanac.

- Ja sve kontra od Jelene mislim - rekla je Zorica.

- Tako je Zorice - dobacila je Viki.

- Šlihtara. Viki, pustila si krilca, nemoj da slomimo ta krilca, ovako ćemo i nogice i krilca i repić - vikala je ponovo Jelena.

-- Ti si jedna od retkih pojava, koja neguje ovakav stil pevanja i ovakve pesme i ja te podržavam, stalno pevaš pesme mog kuma i baš ti leže, ja toliko verujem u tebe, nije ni čudo što si vukao nagore, s ozbirom da ste sad napeti, jedino što želim da te posavetujem, ti treba da budeš ambasador na sceni, ne tresi taj mikrofon - rekla je Zorica.

- Ja sam ti rekao da se smeješ onako malo fejk da ti se tekst bolje razume, smeta mi kad si počeo da pevaš drugu pesmu nije g de ste sada, nisu to dve reči. U refrenu si sve vreme kasnio, nije mi smetalo, ali probaj da to dovedeš u red, šteta je, odličan si pevač, ponašaj se ubedljivo, ali ne prepotentno - rekao je Bosanac.

Ognjen Amidžić je ipak Miodragu dao glas i propustio ga u sledeći krug.

Autor: R.L.