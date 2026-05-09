Zorica pozvala Damiana Roija da joj bude GOST NA KONCERTU! Karleuša se još jednom sukobila sa Viki!

On ide direktno u sledeći krug.

Damiano Roi sledeći je takmičar ove noći, koji se predstavio pesmom Lea Martina "Odiseja", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga on je izveo i čuveni hit legendarne grupe Queeen "The Show Must Go On ", a žiri kod njega nije imao nikakvu dilemu - sva četiri da!

- Nisam se premišljao, Odiseja mi je šurila, ali drugo je bilo smaranje, dobro je otpevao, ali mi nije držao pažnju kako on zna da drži pažnju, onda sam se ja razmišljao, je l' to znači da onda nema emociju, je l' tako Karleušo, da li da ja budem smeće ljudsko i da dam ne, ali sam odlučio da budem realan jer je to bombica - rekao je Despić.

- Sve je to bilo, prva pesma vojnički, u strofi je trebalo malo umerenija, nije sve u forte, druga pesma okej, mada je ostao utisak grupe Queen i pevača, ali može i tako - rekao je Bosanac.

- Mi smo svi poludeli, kad se o Damianu ovako priča, ja mogu da izrazim veliko poštovanje prema vama, ja sam sve gledala dok sam bila odsutna, i kad se ovo završi, ja tačno znam koga ću pozvati da mi bude gost na koncertu. Nadam se da ćete doći - rekla je Zorica.

- - Ti si meni omiljeni kandidat, sve ti je usaglašeno, prva pesma je bila fantastična, a druga bi mogla da se prokomentariše, falilo je energije i emocije, trebalo je to više gasa - rekla je Viki.

- Koju emociju Viki, Fredi Merkjuri - pitala je Zorica.

- Ti si Viki počela da lupaš kao Despić, njega držimo ovde da lupa - rekla je Jelena.

Autor: R.L.