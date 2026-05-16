AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Maestralni Džan Imamović pobrao sve simpatije: Ti si ČAROBAN! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ide direktno u sledeći krug.

Sledeći ja na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašao Džan Imamović, koji je izveo Luisovu pesmu "Ne kuni me ne ruži me majko", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i Kebinu pesmu "Maro", a potom su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Džana.

Foto: TV Pink Printscreen

- Čaroban si, ja sto godina sam u žiriju, 30 godina se bavim ovim poslom, ali čaroban si. U prvoj pesmi si me oduševio više, a brze pesme su tvoj štih iz rukava. U prvoj pesmi si tako dobro otpevao, takve ukrase, sitne forice. Ko je radio s tobom - pitala je Jelena.

Foto: TV Pink Printscreen

- Radio je Miloš i za neke savete sam pitao čika Dragana - rekao je Džan.

- Čika Dragane, mogli bi ti i ja da se posavetujemo malo oko nekih pesama. Bio si čaroban i jedan si u milion, to je ono što tražim od kandidata, ono što ti imaš - rekla je Jelena.

- Prvi ton koji si otpevao, i bio koncentrisan do te mere... Bez obrzira na ovu matricu, koji je tvoj mentor izabrao. Tu si me kupio, tvoja razdragonost, tvoja pozitiva i tvoja osobenost te gura daleko. Vrlo si lepo stilizovan, dobre boje, prava, lepo ti stoji, bravo i za odevanje, za nastup, igranje a najviše za pevanje - rekao je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

- Meni si bio baš odličan, i svaki put razmislim šta će da bude, i svaki put me oduševiš, sve si bolji, malo me podsećaš na Tomu Zdravkovića, tako da bomba, svaka čast bajo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Ovo ti je kredit, nadam se da će da te motiviše! Žiri ovog puta progledao kroz prste Valentini Savović! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Elsan Pilica dobio sva ČETIRI DA, Karleuša mu dobacila: Lepa ti je i g*za, ja to gledam!

Pinkove Zvezde

Zorica pozvala Damiana Roija da joj bude GOST NA KONCERTU! Karleuša se još jednom sukobila sa Viki!

Pinkove Zvezde

Ana Jokić ZAPALILA SCENU vrelim plesom! Kemiš joj nije dao glas, ali dobila vetar u leđa od produkcije! (VIDEO)

Domaći

Imamo pevačicu za Eurosong! Dragana Mitrović zapalila scenu, žiri oborila s nogu!

Domaći

Dobio ćerku i posvetio joj pesmu! Novopečeni tata Marko Ignjatović oborio žiri s nogu!