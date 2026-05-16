Maestralni Džan Imamović pobrao sve simpatije: Ti si ČAROBAN! (VIDEO)

Ide direktno u sledeći krug.

Sledeći ja na veliku scenu "Pinkovih zvezda" izašao Džan Imamović, koji je izveo Luisovu pesmu "Ne kuni me ne ruži me majko", a njegova mentorka je Zorica Brunclik.

Nakon ovoga on je izveo i Kebinu pesmu "Maro", a potom su usledili glasovi žirija - sva četiri da za Džana.

- Čaroban si, ja sto godina sam u žiriju, 30 godina se bavim ovim poslom, ali čaroban si. U prvoj pesmi si me oduševio više, a brze pesme su tvoj štih iz rukava. U prvoj pesmi si tako dobro otpevao, takve ukrase, sitne forice. Ko je radio s tobom - pitala je Jelena.

- Radio je Miloš i za neke savete sam pitao čika Dragana - rekao je Džan.

- Čika Dragane, mogli bi ti i ja da se posavetujemo malo oko nekih pesama. Bio si čaroban i jedan si u milion, to je ono što tražim od kandidata, ono što ti imaš - rekla je Jelena.

- Prvi ton koji si otpevao, i bio koncentrisan do te mere... Bez obrzira na ovu matricu, koji je tvoj mentor izabrao. Tu si me kupio, tvoja razdragonost, tvoja pozitiva i tvoja osobenost te gura daleko. Vrlo si lepo stilizovan, dobre boje, prava, lepo ti stoji, bravo i za odevanje, za nastup, igranje a najviše za pevanje - rekao je Bosanac.

- Meni si bio baš odličan, i svaki put razmislim šta će da bude, i svaki put me oduševiš, sve si bolji, malo me podsećaš na Tomu Zdravkovića, tako da bomba, svaka čast bajo - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.