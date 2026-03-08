Nakon nastupa Bojana Davidovića, Karleuša se zaletela na Desingericu, a onda je produkcija odlučila o njegovoj sudbini!

Ipak ide direktno dalje.

Poslednji kandidat ove noći bio je Bojan Davidović, koji se predstavio sa pesmom Željka Joksimovića "Nije ljubav stvar", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ove balade, Bojan je potpuno promenio ritam, te je otpevao pesmu Mileta Kitića "Plava ciganka", žiri je ovde bio neodlučan - on je dobio tri da, dok je samo Bosanac dao negativan glas.

Desingerica je glasao u zanjem momentu, a onda je još čačkao njen telefon i istakao da mora da mu se plati jer je sve vreme igrao i izvodio performans, zbog čega se Jelena zaletela na njega i otela mu telefon.

- Bodo tvoje najlošije izvođenje do sada, prva pesma u falšu sve vreme, i druga pesma isto, ti sviraš klavir znaš, ja tebe znam i poštujem te, ali ovo nije bilo dobro - rekao je Bosanac.

- Meni si super pevao, Jeco imaš najbolje kandidate, nemojte da se ljutite ostali - rekao je Đani.

- Prva pesma mi se dopala, ovo što je Bosanac rekao, to je tačno, a druga pesma, oduševila sam se kad sam čula, ali brate, mnogo falša. Dopalo mi se što si promenio, bilo je super, osveženje, ali intonativno. Nema smisla da povučem glas, u drugoj ti ne bih dala glas - rekla je Viki.

- Dosta ljudi je palo, pala im je motivacija, peti krug će biti zanimljiv i krivaviji nego četvrti, treba više da se potrudiš - rekao je Despić.

Produkcija je ovog puta odlučila da Bojan ide dalje, te mu je dala glas i poslala ga direktno u naredni krug.

Autor: R.L.