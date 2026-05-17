Bilo je previše nasilno, uznemirujuće! Karleuša 'sasekla krila' Stefanu Cekiću, produkcija mu ipak progledala kroz prste! (VIDEO)

Ide dalje bez baraža.

Stefan Cekić sledeći je izašao na velelepnu binu izveo Adilovu pesmu "Moje si nebo", a njegov mentor je Desingerica.

Nakon ovoga on je izveo pesmu Darka Lazića "A nekad je dolazila stalno", a onda je žiri rekao svoje - on je dobio tri da, dok je samo Jelena glasala negativno.

- Jelena ima problem sa ovim kandidatom zato što šuri i što ga ljudi vole, a mi smo lagani - rekao je Desingerica.

- Sladak si Despiću, ali ne dovoljno da dam da tvom kandidatu, bilo je preterano nasilje, do te mere da ide na uznemirujuće, kako je odmicalo, tako je bilo sve nasilnije, to je bilo uznemirujuće, a nije bilo emocije, fore, bila je jedna vrste muzičkog silovanja - navela je Karleuša.

- Imala si u prvoj pesmi maženje, svakome sam dao šta traži - rekao je Desingerica.

- Adil je bio propast, Adil se tako ne peva, večeras mi se nije dopalo ništa - rekla je Jelena.

- Meni si se ti dopao u drugoj pesmi, i ta agresija i to silovanje, činjenica je da ti Adil ne leži, ti si napadački pevač, imaš glašćinu i ti to ne možeš da iskontrolišeš i ti si toga svestan, ta tvoja želja za uspehom je očigledna, tebi je mala ova bina, ali zaslužuješ da budeš u prvih 15 sigurno - rekla je Zorica.

- Ja mislim sve suprotno od onog što je rekla Jelena, mislim da si pokidao, ta pesma Darka Lazića se baš tako peva, tako radi i on - navela je Viki.

- Darko je nasilje, ima neku foru, ubija kako peva - rekla je Jelena.

- Ni kod Adila nisam našla velike zamerke, ali drugu si pokidao, kako drugačije da pevaš, ovako se to peva, bravo - rekla je Viki.

- Ja mislim da si ti odličan pevač, samo je problem u tvojoj estetici pevanja i nemogućnosti da pronađeš taj raspon i jačine u glasu, kako da to svedeš na jednu meru i da to najbolje koristiš. Prva pesma, početak katastrofa, a onda si se setio da ima tu malo romskog, klarinetskog, pa si onda to promenio, a najveći kvalitet sve to svojim glasom. U drugoj pesmi, glas ti se otkinuo, urlanje, silovanje, ali i to mora imati stila, prvo nežno, pa onda udri dok ne svane. Samo si u problemu da malo sve to svedeš na predjelo, supa, jelo i kolači i kafa sikteruša, bravo - rekao je Bosanac.

Ognjen je odlučio da Stefan ide direktno dalje.

Autor: R.L.