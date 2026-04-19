Pinkove Zvezde

Pevači koji ti nisu ni do kolena dobijaju četiri DA! Marka Ignjatovića žiri ponovo poslao u baraž! (VIDEO)

Imali su mnogo kritika.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Marko Ignjatović koji je otpevvao pesmu Miligrama i Alena Ademovića "Kruška", a njegova mentroka je Zorica Brunclik, a večeras na njenom mestu je Kemiš.

Nakon ovoga Marko je izveo i Luisovu pesmu "Opa opa",  onda je žiri rekao svoje - Karleluša i Viki dale su da, dok su Bosanac i Desingerica glasali negativno.

- Prva pesma nije valjala ništa, uopšte ti ritam nije bio jasan, vukao si nazad, pevao si kao dvojku, ali je drugačije akcentovano, onda si pokušavao sa ukrasima da poganjaš, to ti je bilo važnije, ali ritam je teže postaviti. Druga i nije bila loša. Ti jako prljavo pevaš, mnoge stvari ti nisu bitne a koje se čuju - rekao je Bosanac.

- Je l' mogu ja jer sam ja ne, prva pesma sunovrat. Dinamika nula, kao da si padao niz stepenice, loše, druga pesma dosadnjikava. U prvoj pesmi si improvizovao - rekao je Desingerica.

- Tu nečeg ima, ali nije dovoljno, fali nešto za ovaj krug takmičenja da bi mogao da odskočiš. Mislim da nisi možda ozbiljno shvatrio ovaj krug takmičera, da probaš da izađeš iz zone konfora, da malo više zgaziš - rekla je Viki.

- Meni je druga pesma bila fantrastična, bomba, prva pesma ti nije legla, nisi je skapirao. Ti imaš energetski problem, ne emituješ ništa, da li treba da se napiješ, da se posvađaš s devojkom, da dođeš ovde i da izađeš iz svoje kože iz tih bež pantalona. Pevači koji ti nisu ni do kolena dobijaju četiri da, znaš zašto, zato što emituju, to se zove energija koja pleni, ti si dosadan neubedljiv, a strašan si pevač - rekla je Jelena.

POVEZANE VESTI

Domaći

'NE MOGU SE DRUŽITI S TOBOM' Lakić odlučio da stavi tačku na prijateljstvo sa Janjušem, pa ga osudio zbog uvreda koje je uputio Aneli! Vanja tvrdi da

Pinkove Zvezde

Milutin Novović OTVORIO PETI KRUG! Žiri zaoštrio kriterijume, pa njega odmah poslao u baraž! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

ODUŠEVIO ŽIRI I PUBLIKU! Kenan Hadžić prošao direktno u sledeći krug, pobrao sve simpatije (VIDEO)

Domaći

Rođen si da budeš zvezda! Igor Lošić prošao u sledeći krug, ali mu žiri gledao kroz prste: I ženama su nekad suva usta, pa moraju... (VIDEO)

Politika

'MOKA SLAVNIĆ JE LEGENDA' Vučić: Ti koji kritikuju Moku nisu mu ni do članaka (VIDEO)

Domaći

Stefan Karić i Sofija Janićijević na tronu: Stručni žiri odlučio da su oni Miss i Mister Elite 8 (VIDEO)