Pevači koji ti nisu ni do kolena dobijaju četiri DA! Marka Ignjatovića žiri ponovo poslao u baraž! (VIDEO)

Imali su mnogo kritika.

Sledeći kandidat ove večeri bio je Marko Ignjatović koji je otpevvao pesmu Miligrama i Alena Ademovića "Kruška", a njegova mentroka je Zorica Brunclik, a večeras na njenom mestu je Kemiš.

Nakon ovoga Marko je izveo i Luisovu pesmu "Opa opa", onda je žiri rekao svoje - Karleluša i Viki dale su da, dok su Bosanac i Desingerica glasali negativno.

- Prva pesma nije valjala ništa, uopšte ti ritam nije bio jasan, vukao si nazad, pevao si kao dvojku, ali je drugačije akcentovano, onda si pokušavao sa ukrasima da poganjaš, to ti je bilo važnije, ali ritam je teže postaviti. Druga i nije bila loša. Ti jako prljavo pevaš, mnoge stvari ti nisu bitne a koje se čuju - rekao je Bosanac.

- Je l' mogu ja jer sam ja ne, prva pesma sunovrat. Dinamika nula, kao da si padao niz stepenice, loše, druga pesma dosadnjikava. U prvoj pesmi si improvizovao - rekao je Desingerica.

- Tu nečeg ima, ali nije dovoljno, fali nešto za ovaj krug takmičenja da bi mogao da odskočiš. Mislim da nisi možda ozbiljno shvatrio ovaj krug takmičera, da probaš da izađeš iz zone konfora, da malo više zgaziš - rekla je Viki.

- Meni je druga pesma bila fantrastična, bomba, prva pesma ti nije legla, nisi je skapirao. Ti imaš energetski problem, ne emituješ ništa, da li treba da se napiješ, da se posvađaš s devojkom, da dođeš ovde i da izađeš iz svoje kože iz tih bež pantalona. Pevači koji ti nisu ni do kolena dobijaju četiri da, znaš zašto, zato što emituju, to se zove energija koja pleni, ti si dosadan neubedljiv, a strašan si pevač - rekla je Jelena.

Autor: R.L.