Novac bi mu dala, ali NIJE POBEDNIK! Aneli ne želi svom sestriću pobedu u rijalitiju, evo koga vidi na tronu! (VIDEO)

Ovo je bilo veoma teško izlaganje za sve njih.

Učesnici su danas navodili ko bi po njihovom mišljenju trebalo da pobedi u "Eliti 9".

- Novac bih dala Neriju naravno, ali za mene nije pobednik jer je došao i najstrašnije lagao za svoju porodicu, ukaljao je nas obraz, uništio našu porodicu, što se mene tiče, pobedu kao čoveku dajem Filipu Đukiću - rekla je Aneli.

- Za mene je Aneli pobednik, ostavila je ovde krv, suze i znoj - rekao je Đukić.

- Pored svih nas u kući, Nerio bi dobio prvo mesto zasluženo, ima ćerku, ima porodicu, iskreno od srca vam želim pobedu, da kupite stan - rekla je Sofija.

Autor: R.L.