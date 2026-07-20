Novac bi mu dala, ali NIJE POBEDNIK! Aneli ne želi svom sestriću pobedu u rijalitiju, evo koga vidi na tronu! (VIDEO)

Ovo je bilo veoma teško izlaganje za sve njih.
Učesnici su danas navodili ko bi po njihovom mišljenju trebalo da pobedi u "Eliti 9".
- Novac bih dala Neriju naravno, ali za mene nije pobednik jer je došao i najstrašnije lagao za svoju porodicu, ukaljao je nas obraz, uništio našu porodicu, što se mene tiče, pobedu kao čoveku dajem Filipu Đukiću - rekla je Aneli.
- Za mene je Aneli pobednik, ostavila je ovde krv, suze i znoj - rekao je Đukić.
- Pored svih nas u kući, Nerio bi dobio prvo mesto zasluženo, ima ćerku, ima porodicu, iskreno od srca vam želim pobedu, da kupite stan - rekla je Sofija.
Autor: R.L.