Jelena i Ognjen Inđić idu na 'DEJT NA SLEPO'! Karleuša prišla da izljubi i izgrli takmičara, on se odmah plasirao u POLUFINALE!

Ovo je bilo veoma zanimljivo.

Sledeći kandidat ove večeri je bio Ognjen Inđić koji je izveo pesmu Al Dina "Kopriva", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Marinka Rokvića "Tri u jednoj", a žiri je bio jednoglasan, sva četiri da za Ognjena.

- Meni se dopalo što si poprilično primenio tu dinamiku, kao savet koji sam ti dala, a druga pesma je bila napeta, bilo je ili visoko, ili si neraspevan, ali to nije bilo dovoljno da ti kažem ne - rekla je Zorica.

- Ti znaš da si moj miljenik, lepo izgledaš, ako ti je to bitno, dobar si dasa, lepo si se obukao, baš ti je s*ksi ta boja glasa. Uvek me je fascinirala ova pesma "Tri u jednoj", baš je intrigantan tekst, o čemu se radi u toj pesmi - rekla je Jelena.

- Da je pronašao ljubav za ceo život, i sestra i ljubav i žena i prijatelj. Tri u jednoj, nije kafa nego devojka. Može i kafa ali ne ovde, malo kasnije - rekao je Ognjen.

- Opa Jelenice bicurice, vidim ja da će ovo biti blajnd dejt - dobacio je Desingerica.

- Ti si takva budala. Sastanak na slepo treba da imamo on i ja, stvarno je Despić budala. Sviđa mi se Ognjene što ti tako šmekerski prihvataš šale na svoj račun - rekla je Jelena.

- To je moj manir, život je takav kakav jeste, pa šta sad da radimo - rekao je Ognjen.

- Pritrčavam da te zagrlim i poljubim. Ovo može da bude pravi dejt, ako Ognjen hoće da me izvede - rekla je Jelena, a Ognjen je odmah pristao.

Autor: R.L.