AKTUELNO

Pinkove Zvezde

Jelena i Ognjen Inđić idu na 'DEJT NA SLEPO'! Karleuša prišla da izljubi i izgrli takmičara, on se odmah plasirao u POLUFINALE!

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Ovo je bilo veoma zanimljivo.

Sledeći kandidat ove večeri je bio Ognjen Inđić koji je izveo pesmu Al Dina "Kopriva", a njegov mentor je Bosanac.

Foto: TV Pink Printscreen

Nakon ovoga on je izveo i pesmu Marinka Rokvića "Tri u jednoj", a žiri je bio jednoglasan, sva četiri da za Ognjena.

- Meni se dopalo što si poprilično primenio tu dinamiku, kao savet koji sam ti dala, a druga pesma je bila napeta, bilo je ili visoko, ili si neraspevan, ali to nije bilo dovoljno da ti kažem ne - rekla je Zorica.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ti znaš da si moj miljenik, lepo izgledaš, ako ti je to bitno, dobar si dasa, lepo si se obukao, baš ti je s*ksi ta boja glasa. Uvek me je fascinirala ova pesma "Tri u jednoj", baš je intrigantan tekst, o čemu se radi u toj pesmi - rekla je Jelena.

- Da je pronašao ljubav za ceo život, i sestra i ljubav i žena i prijatelj. Tri u jednoj, nije kafa nego devojka. Može i kafa ali ne ovde, malo kasnije - rekao je Ognjen.

- Opa Jelenice bicurice, vidim ja da će ovo biti blajnd dejt - dobacio je Desingerica.

- Ti si takva budala. Sastanak na slepo treba da imamo on i ja, stvarno je Despić budala. Sviđa mi se Ognjene što ti tako šmekerski prihvataš šale na svoj račun - rekla je Jelena.

- To je moj manir, život je takav kakav jeste, pa šta sad da radimo - rekao je Ognjen.

- Pritrčavam da te zagrlim i poljubim. Ovo može da bude pravi dejt, ako Ognjen hoće da me izvede - rekla je Jelena, a Ognjen je odmah pristao.

Foto: TV Pink Printscreen

Autor: R.L.

#Kandidati

#PZ

#Pinkove zvezde

#Pinkove zvezde najnovije

#muzičko takmičenje

#stručni žiri

POVEZANE VESTI

Pinkove Zvezde

Pavle Petković peformansom zapalio scenu! Karleuša mu se pridružila, pa priredili spektakl! (VIDEO)

Pinkove Zvezde

Jelena stala pored slabovidog Ognjena Inđića, pa ga upitala da li misli da je DOBRA RIBA! On je odgovorom ostavio bez teksta, dobio poljubac, ali i sv

Domaći

Velike drame obeležile noć za nama! Kačavenda zaratila sa bivšim drugaricama, Janjuš i Aneli započeli rat do istrebljenja, Mina na ivici nervnog sloma

Domaći

OVO SE ČEKALO MESECIMA! Stanija je sinoć ušla u 'Elitu', evo kako su reagovali Maja, Asmin i Aneli, ali i kako je ponizila Durdžića!

Domaći

O OVOME ĆE SE PRIČATI! Mina raskrinkala navodnu aferu Anđela i Đedovića, Kačavendu razapeli Miki i Janjuš, ona se POPELA NA STO, Luka odjavio Anitinu

Domaći

NOĆ PUNA TURBULENCIJA! Aneli rešila da pruži šansu Alibabi, Luka preti RASKRINKAVANJEM! Bebica i Teodora na korak do pomirenja, a ovaj takmičar je ZAU