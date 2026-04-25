Jelena stala pored slabovidog Ognjena Inđića, pa ga upitala da li misli da je DOBRA RIBA! On je odgovorom ostavio bez teksta, dobio poljubac, ali i sva ČETIRI DA!

Ovo je bilo zanimljivo.

Naredni kandidat ove noći bio je Ognjen Inđić koji je otpevao pesmu Predraga Živkovića Tozovca "Violino ne sviraj", a njegov mentor je Bosanac.

Nakon ovoga, Ognjen je izveo i pesmu Saše Matića "Ko te ljubi ovih dana", a za svoj nastup bogato je nagrađen - sva četiri "da"!

- Ko te poljubi malopre - pitao je Kemiš.

- Nisam video majke mi ko je u pitanju. Nisu bili brkovi, bilo je lepo, nežno. Mislim da je Jelena u pitanju - rekao je Ognjen.

- U pravu si Ognjene. Inače on mi je rekao: Gledamo se posle emisije. Postaješ mi jako interesantan, na momente i s*ksi - rekla je Jelena.

- Moram da kritikujem mentora, prva pesma nije za njega, Tozovca toliko tvrdo peva, Saša Matić okej, toliko je bilo naglašeno e, a znaš kako Toza peva, mislim da mu ne leži - rekao je Kemiš.

- Ne može samo Sašu da peva... Da si moj kandidat borila bih se da pobediš u ovom takmičenju - rekla je Jelena.

- Ljubila bi ga stalno - rekla je Bojana.

- Ako on ne može da izdrži, ja ću da se podmetnem - dobacio je Bosanac.

- Prva pesma mi se dopala, bilo je dobro, drugu bi mogli da komentarišemo, ali je bilo više za da nego za ne. Ono što bih ti zamerila u Sašinoj pesmi, pokušao si da imitiraš Sašin manir, a to ne treba da radiš, već da budeš Ognjen sa svojim stilom - rekla je Viki.

- Moj drug Saša Matić mi je rekao da nepogrešivo zna kad neka dobra riba stane pored njega, je l' to tačno - pitala je Jelena i stala pored Ognjena.

- Možemo da provalimo na osnovu boje glasa - rekao je Ognjen.

- Pa onda bi i Viki prošla - navela je Jelena.

- Ja ne padam na to, ali ja ne patim od toga, meni je bitno da sam dobar čovek - rekla je Viki.

- A što se onda oblačiš s*ksi - pitao je Kemiš.

Autor: R.L.