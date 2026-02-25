Smeh do suza! Ivan i Vanja dobili genijalna pitanja, pa dali još bolje odgovore na testu ljubavi! (VIDEO)

Ovo je bilo zanimljivo.

Robot Toša nastavio je da propituje ljubavne parove, a sledeći su na redu Ivan Marinković i Vanja Prodanović.

- Ko je prvi prdnuo u vašoj vezi - pitao je Toša, a Ivan je otkrio da je to bio on, dok je Vanja napisala niko.

- Da je Vanja bela tehnika šta bi bila - bilo je pitanje, a Ivan je napisao "bojler", dok je Vanja napisala - veš mašina.

- Ko od vas dvoje ima energiju pirane - pitao je Toša.

Oni su odgovorili da je to Ivan.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.