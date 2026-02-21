Zakucavanje Ognjena Inđića! Prošao direktno u SLEDEĆI KRUG, Karleuša ga upitala da li može da oseti KO JE DOBRA RIBA (VIDEO)

Oduševio sve!

Naredni kandidat ove večeri, Ognjen Inđić, predstavio se publici i žiriju pesmom Dejana Matića "Dozvola za ljubav", a njegov mentor je Bosanac.

Potom je Ognjen otpevao i čuveni hit Halida Bešlića "Put me zove", a za svoj nastup nagrađen je sa sva četiri glasa i direktnim plasmanom u sledeći krug.

- Ognjene, ti si potpuno slabovid? Ja sam sve vreme igrala, žao mi je što nme možeš to da vidiš, i samo da znaš najbolja sam riba u žiriju, krš je Viki, a ja sam takva ribetina, žeo mi je što to nisi mogao da doživiš... Je l' možeš ti to da proceniš? Ja kad sam pričala sa Sašom Matićem, on je rekao da, bez obrzira što ne vidi, da nepogrešivo zna kad je nako dobra riba, da li ti to možeš da proceniš - pitala je Jelena.

- Mogu. Boja glasa, izražavanje, vrlo se retko varam - rekao je Ognjen.

- Niska, mala i okoprčna - dobacio je Bosanac.

- Je l' ti pišeš poruke? Zato što naš drugar Saša ne samo što piše poruke, udeljuje komplimente kako ko izgleda - rekla je Jelena.

- Ja sam mog imenjaka upoznao još kod mene u emisiji, i tad kad sam te čuo rekao sam ti da možeš karijeru da praviš i mimo takmičenja, ti si već izgrađen, marketing ćeš dobiti - rekao je Ognjen Amidžić.

- Nepogrešivo svi dobro čujemo, ti si iz kruga u krug sve bolji i sigurniji u sebi, pokazuješ svoje najbolje izdanje, bravo, svaka ti čast, poseduješ nešto - rekla je Viki.

- Nema šta, sve se vidi, dobio je četiri da - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.