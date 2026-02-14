PRVO, PA HAMIT! Kandidat bacio sve na kolena, probio led i katapultirao se u sledeći krug! (VIDEO)

Oduševio ceo studio.

Hamit Eminović prvi je takmičar koji se večeras predstavio u emisiji "Pinkove zvezde" i to sa pesmom Muharema Serbezovskog "Dođi mi u godini jedan dan", a njegova mentorka je Jelena Karleuša.

Nakon ovoga, on je promenio ritam i otpevao čuvenu numeru Šabana Šaulića "Ljubav nije dug", a za svoj nastup dobio je sva četiri glasa i direktno prošao u sledeći krug.

- Šta reći, profesionalni ubica - rekao je Ognjen.

- Ti toliko pozitivno zračiš, takav ti je osmeh, lice ti se sija i blista od zadovoljstva i sigurnosti. Ja sam stvareno zadovoljna kako izgledaš, a o pevanju stvarno, ti si ovo zaslužio - rekla je Zorica.

- Mene raduje što si prešao na svoj teren da pevaš, sad plivaš, sad si prava, kao pastrmka u potoku, fantastično. Samo sam rekao da pevaš ono u čemu najbolje plivaš. Prošli put je pevao Čolu i jedva je dobio četiri da, sad si pevao svoju muziku. Bravo - rekao je Bosanac.

- Sad je bilo puno bolje nego prošli put, Bosanac je u pravu, ti se u ovome dobro snalaziš. Apsolutno zasluženo, ali skrenuću ti pažnju na par stvari. Prva pesma je bila jako dobra, strofa jasno pošto si amatar, manirski na tvoj način, ali lepo, meni se to dopalo, nemam protiv. U drugoj Šabanovoj si malo preterao, ali neću ništa da ti govorim sad kad znam da si amater, odličan si - rekla je Viki.

- Mnogo si bolji, mnogo je bolje pripremljeno, bilo je malo u drugoj preafektirano, ali je bolje nego prošli put, što tako i treba, a u sledećem krugu će da bude još bolje, hajmo aplauza - rekao je Desingerica.

Autor: R.L.