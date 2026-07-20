Molim te da večeras budeš gospodin! Maja se još jednom obratila Takiju, strepi od njegovog suočavanja sa Alibabom! (VIDEO)

Definitivno se plaši večerašnjih dešavanja.

Učesnici "Elite 9" danas na sastanku biraju ko je po njihovom mišljenju, osim njih, zaslužio da pobedi u ovoj sezoni.

- Nerio i Stanija su moralni pobednici, ali i Stanija koja je došla ovde da iznese svoju istinu, zaslužila si i ti da uzmeš pare, kad su ovi svi na tvojoj grbači uzimali honorare - rekao je Dača.

- Lako je biti svoj i kulturan kad te niko ne gazi. Ja nisam nikad glumio žrtvu. Po meni treba da bude pobednica moja devojka Maja, nju su svi gazili, sem par osoba. Ušla je informacija da sma najomraženiji lik ovde, a ona je tad ušla sa mnom u vezu i ona je za mene pobednik. Za mene je pobednik Maja - rekao je Asmin.

- Da pozdravim Takija, zamolila bih te da večeras budeš gospodin. Moj dečko treba da bude pobednik, on je vodeća figura ovog rijalitija, od prvog dana je centralna figura i držao je rijaliti. Većina su ovde foliranti, a ti si bio iskren u svemu. Imao si prilike da biraš na koju ćeš stranu, a birao si da budeš uz mene. Izdvaja te od svih. Bio si morbidan i vređao, ali ni tebe nisu štedeli. Ivan, Anđelo i Janjuš su takođe zaslužili da uđu u top pet, to su pravi igrači - rekla je Maja.

- Izvojiću svoja tri najbolja druga, Filip, Janjuš, Bebica. Filip je dobar i pošten momak. Janjuš nije vređao, bio je smešan, humorističan, bilo bi mi drago da bilo ko od vas pobedi. Reći ću i Bebica, jer o njemu mislim sve najlepše - rekao je Anđelo.

Autor: R.L.