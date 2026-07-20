Devojke su na nju ljubomorne, ona nikog nije uvredila... Nenad progutao sva poniženja, pa podigao Teodoru u nebesa, ona prevrnula očima, pa i ona njega ISHVALILA!

Njih dvoje imaju veoma čudan i nerazjašnjen odnos.

Danas je Veliki šef pred učesnike stavio težak zadatak, da izaberu koji učesnik zaslužuje pobedu.

- Ovo je za Teodoru teška sezona, nikog nije uvredila, većina devojaka je ljuborna i sujetna na nju, to je moja pobednica, pored toga što je volim najviše i tako će uvek biti - rekao je Nenad, dok je njegova devojka gotovo prevrtala očima dok je on pričao.

- Nenad nije prezao ni od čega, ni od koga, smeo je da odbrani sebe, da odbrani svoju devojku, pokazao je svoju jačinu. Ivan je naveo Nerija, a on izdao svoju ženu, kad mu je Fifi pop*šila - rekla je Teodora.

- A ti nisi izdala Bebicu kad si se isk*rala na njegove oči - rekla je Hana.

- Glasajte što jače da oteramo ove smradove - rekla je Teodora.

- Svi ovi ljudi koji su me naveli, ne bi ni meni bilo krivo da oni pobede. Ja u njima vidim dosta kvaliteta, doprineli su ovom rijalitiju. Da se na naljuti niko, ja ću biti lojalan, niko ga nije naveo, ja ću Uroša navesti. Ti si mi negde najbliži, ne mogu da te ne navedem, jer bio stvarno đubre, delimo pola-pola - rekao je Janjuš.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.