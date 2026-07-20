Boginja je pre tebe trebalo da uđe u finale! Daču Matora ZA SRCE UJELA, trese se Bela kuća od njihove svađe! (VIDEO)

Ovo ga je stašno povredilo.

Nakon današnjeg sastanka, Jovana Tomić Matora i Dačo Virijević ušli su u žestoki verbalni okršaj.

- Idi puši Kačavendi - rekla mu je Matora.

- I ti Asminu - rekao je Dača.

- Smatram da je Boginja pre tebe trebala da uđe u finale - rekla je Matora.

- Dok ja sedim ovde ti me ogovaraš sa Terzom, sa Terzom koji je rekao da ti Dragani smrdi vagina - rekao je Dača.

- Je l' to stvoj stav kad se kuneš u sestricu - pitala je Matora.

- Ti si nula sa 40 godina nemaš još stav - rekao je Dača.

Autor: R.L.