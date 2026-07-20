AKTUELNO

Zadruga

Je l' ti tata ponosan što briješ noge?! Asmin uhvatio Daču u neprijatnoj situaciji, pa počeo da ga SRAMOTI! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Jedva čekao da ga proziva.

Tokom ovog popodneva nastala je nova svađa između Dače Virijevića i Asmina Durdžića.

- Vidi ga, brije noge. Je l' moguće da briješ noge? Je l' ti tata ponosan što briješ noge - pitao je Asmin.

Foto: TV Pink Printscreen

- Večeras si ga naj*bao kad ti dođe Taki - rekao je Dača.

Foto: TV Pink Printscreen

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

POVEZANE VESTI

Zadruga

PROLIO REKU SUZA! Ša pao Mioni na kolena, pa je ljubio! Ne može da dođe sebi od grcanja u suzama! (VIDEO)

Zadruga

Da nisu pobedili raskinuli bi posle 20 minuta: Dača unakazio Anitu i Luku, pa pružio podršku Anđelu i Aneli! (VIDEO)

Zadruga

PRATITE NA PINKU! Uroš Stanić stigao kod Drveta mudrosti!

Zadruga

Saznao šta misle o svemu: Munjez ugledao mamu i tatu na ekranu, oni mu poželeli samo jedno (VIDEO)

Zadruga

Sve ga stiglo: Rajačić kipti od besa, Mrvica dala sve od sebe da ga smiri (VIDEO)

Zadruga

Dača se izlanuo, pa popio PACKE od Janjuša! Jurio ga po imanju, a kad ga je uhvatio - Virijević NAGRABUSIO! (VIDEO)