Je l' ti tata ponosan što briješ noge?! Asmin uhvatio Daču u neprijatnoj situaciji, pa počeo da ga SRAMOTI! (VIDEO)

Jedva čekao da ga proziva.

Tokom ovog popodneva nastala je nova svađa između Dače Virijevića i Asmina Durdžića.

- Vidi ga, brije noge. Je l' moguće da briješ noge? Je l' ti tata ponosan što briješ noge - pitao je Asmin.

- Večeras si ga naj*bao kad ti dođe Taki - rekao je Dača.

Podsetimo, superfinalisti devete sezone Elite su: Aneli Ahmić, Maja Marinković, Asmin Durdžić, Stanija Dobrojević, Uroš Stanić, Filip Đukić, Milena Kačavenda, Sofija Janićijević, Borislav Terzić Terza, Dača Virijević, Teodora Delić, Nenad Macanović Bebica, Nerio Ružanji, Hana Duvnjak, Anđelo Ranković, Jovana Tomić Matora, Luka Vujović, Ivan Marinković, Marko Janjušević Janjuš i Anita Stanojlović.

Detaljnije o svemu pogledajte u nastavku.

Autor: R.L.