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Ona ne želi kombinacije, bolje je da ostanemo prijatelji! Filip otkrio šta će biti sa njim i Aneli posle Elite 9! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorio dušu o svim temama koje interesuju javnost.

Filip Đukić porazgovarao je sa Drvetom mudrosti u Rajskom vrtu o celoj sezoni koja se večeras završava.

Foto: TV Pink Printscreen

- Ponosan sam što sam ostao svoj, uprkos pitanjima, komentarima i tako dalje. Za sve što sam radio stojim, to sam ja. Zadovoljan sam, za neke stvari sam sazreo, za neke nisam. Što se tiče generalno utiska, ne dopada mi se, projekat je odličan, ali učesnici su zadnjih par godina narušili sliku koju sam imao. Nema spontanosti, nema kreativnosti, zaj*bancija, samo su tu vređanja, udaranja nisko, kao plaćeni su da komentarišu, nije nego smo plaćeni da budemo ono što jesmo, ja ovo ne gledam kao posao. Ako neko bira da radi loše stvari, to nije posao, nego je on takav - rekao je Filip.

- Da li ti je žao što nisi ušao sa Teodorom u vezu - pitalo je Drvo.

- Nije mi žao, da je trebalo da bude bilo bi, ja sam ti više za sudbinu, mislim da smo svi predodređeni za nešto i za nekoga, izdešavalo se šta se izdešavalo i to je to - naveo je Đukić.

Foto: TV Pink Printscreen

- Kakav odnos planiraš sa Aneli posle izlaska - pitalo je Drvo.

- Ne planiram ništa, ona je rekla da ne želi kombinacije, ja se slažem, ostaće na prijateljskoj bazi, draže mi je da ostanemo prijatelji, nego da nešto radimo, pa da se otuđimo - naveo je Filip.

Autor: R.L.

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