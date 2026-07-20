Kad izađem odavde, svesna sam da ni Filipa neće biti! Aneli se rasula na sitne komade, plače u Rajskom vrtu kao kiša! (VIDEO)

Savladale je emocije.

Aneli Ahmić došla je Rajski vrt da za kraj ove devete sezone porazgovara sa Drvetom mudrosti.

- Razmišljam o svemu, o spoljnom svetu jer znam sam ujutru kod kuće, da ću se čuti sa porodicom, o svemu šta mi se izdešavalo ove godine meni, teško mi je. Sinoć kad je Lepi Mića napustio, baš mi je bilo teško. Da nije Filipa tu sa mnom, ne znam šta bih. Ovi ljudi, nisam im ništa ružno napravila... Ovi ljudi kao da me mrze, jutros prolazim, kad sam se probudila, provociraju, kao Mićo ova stolica kako je dobra, dobacivali kao izbačen prvi Ahmić, a taj čovek je ovde branio mene od svih, žrtvovao sebe. Sama bi sa sobom vriskala, ne bi bilo nikog da me podiže da nije bilo njega. Tužna sam što Mića nije s nama na ostrvu. Ne znam ko bi nosio tu težinu koju sam ja nosila na svojim leđima, Asmina, Luke, Nerija, Hane, mislim da će me stići depresija, da ću se zatvoriti u četiri zida dok me ovo ne prođe. Susret sa javnošću, kao da ću nestati, nisam dobro u svojoj glavi, jako sam nezadovoljna, ispovređivana, kao žena u emotivnom smislu, ubijena emotivna - rekla je Aneli.

- Filip me uveseljava, ali sam svesna kad izađem odavde znam da neće ni Filipa biti. On je jedini koji me je ovde nasmejavao, on mi imitira, zagrljaj njegov mi je prijao, a moja stvarnost je u meni, kad sam sama i kad počnu misli da mi se vrte u glavi, prošla sam ovde katastrofu i nepravdu, Filip mi jedini zna izvući osmeh na lice i lepo mi je s njim kad mi je najgore - navela je ona, a onda se obratila gledaocima:

- Želim da poručim svojoj porodici da ih volim najviše na svetu i svoju ćerku, da jedva čekam njen zagrljaj. Svim onim gledaocima koji me vole, da im poručim da glasaju za mene da izađem odavde kao pobednik i da začepim usta svim ovim dušmanima koji mi se smeju.

Autor: R.L.