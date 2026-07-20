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Novac će otići, a sramota će im ostati večna! Uroš Stanić opleo po glavnim akterima, pa pozvao glasače da nagrade neustrašivost! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otvorio dušu i poslao brutalnu poruku.

Uroš Stanić stigao je u Rajski vrt da se obrati svima kod Drveta mudrosti.

- Ponosim se koliko sam bio hrabar ove sezone, sa nekim ljudima ću na sud, a neke lepe stvari ću da pamtim ove sezone - rekao je Stanić.

- Ko od finalista ne zaslužuje pobedu po tvom mišljenju - pitalo je Drvo.

Foto: TV Pink Printscreen

- Niko od glavnih aktera, a to su Stanija, Asmin, Maja i Aneli ne zaslužuju pobedu, obrukali su se za male pare, novac će otići a sramota će biti večna. Sofija i Terza isto ne zaslužuju pobedu, nadam se da ću ove godine ja njima da mašem. Moj favorit je Janjuš, ja navijam za njega, voleo bih da ako ne pobedim ja, da pobedi Janjuš - rekao je Uroš.

- Pozvao bih sve ljude da glasaju za mene, da nagrade hrabrost i neustrašivost - dodao je on.

Autor: R.L.

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