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Izbačen sam iz crkve, imam pravo na dete kao i ona: Terza se pred superfinale setio Barbarinog krštenja i Milice Veličković! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Odnos Terza i Sofije je i dalje zamršen i potpuno nerazjašnjen.

Sofija Janićijević i Bora Terzić Terza došli su zajedno u Rajski vrt i obratili se svima za kraj sezone.

- Drago mi je što je Sofija u superfinalu, veliki je rezultat što smo došli do samog kraja, imali smo dosta uspona i padova - naveo je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Da li se večeras pozdravljate zauvek - pitalo je Drvo.

- Ne znam, mi smo u jako čudnom odnosu, previše rade emocije, ali i tenzije, ne možemo da balansiramo i kontrolišemo bes i ljubav, zato je najbolje da nemamo nikakav spoj da ne bi dolazilo do konflikata, jer to je katastrofa, ne idemo jedno uz drugo posle svih reči koje smo izgovorli jedno drugom. Nisam tužna, tužna sam jer mi nije bio frizer, a sad sam srećna što ću za nekoliko sati videti oca i majku, jer ću da zagrlim moju porodicu moje pse - rekla je Sofija.

- Njoj najbitnije je da ona bude lepa i doterena, kakav crni Terza. Prodaje maglu, kakve emocije - rekao je Terza.

Foto: TV Pink Printscreen

- Emocije su prisutne i ogromne su čim mu priđem i dam pristup - rekla je Sofija.

- Narod je video kako sam kao pravoslavac izbačen iz crkve, to ću nositi do kraja života u srcu, bio sam pop*šan tog dana, desetog juna, svi su videli koliko mi je bilo teško, kao i mojoj porodici. Neko drugi nam krsti dete, a moja partnerka ne dopušta ni klip, ni slika, nije mi je dovela 10 meseci, ja imam pravo kao i ona - rekao je Terza.

Autor: R.L.

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