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Glasajte što jače da večeras srušimo MONSTRUME! Teodora Delić puca od samopouzdanja pred superfinale! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Otkrila čemu se nada i šta je obeležilo zadnje mesece za nju.

Teodora Delić stigla je u Rajski vrt, da sumira ovu devetu sezonu rijalitija i obrati se glasačima.

Foto: TV Pink Printscreen

- Nosiću sa sobom i lepe i loše stvari, ja i Nenad smo u ova poslednja tri meseca pobedili sebe i ujedno samim tim pobedili i sve druge, to su mi lepe uspomene i lepe stvari. Ima tu lepih trenutaka novogodišnji i božićni praznici, Uskrs, i tako dalje, ali sam i naučila iz ove sezone - rekla je Teodora.

- Da li to što si naučila ima veze sa Filipom i da li ti je žao što to među vama nije uspelo - pitalo je Drvo.

- Nije mi žao, ja sam naučila da treba dobro proceniti ljude. Ja sam rekla da mi se kod Filipa svidela hrabrost, ali on nije hrabar muškarac, naučila sam da treba tri puta meriti, jednom preseći. Naučila sam dobro da procenjujem ljude oko sebe, da mi ne žele dobro, već gledaju da ugrabe za sebe - navela je ona i obratila se gledaocima:

Foto: TV Pink Printscreen

- Hvala gledaocima što su bili uz mene, glasajte što jače večeras da srušimo montrume i malo lošije ljude od mene.

Autor: R.L.

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