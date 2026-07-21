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Da l' još srce kuca u ritmu Crikvenice? Tošina pesma za Maju Marinković nasmejala sve, evo kako je ona reagovala! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša tokom proteklih deset mesecio vedrio je i ulepšavao takmičarima boravak na imanju u Šimanovcima i svojim forama često umeo da ih izvuče iz depresije i nasmeje.

Kako je otkucao i 310. dan u najgledanijem rijalitiju ''Elita 9'' i kako je došlo vreme da se robot Toša pozdravi sa superfinalistima, on je za svakog od njih spremio posebne numere.

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Kako je Maja Marinković zauzela10. mesto u superfinalnoj noći, robot Toša je sa ostrva ispratio uz numeru, zbog čega su svi prisutni takmičari umirali od smeha.

Foto: TV Pink Printscreen

Iz Belog potoka stiže crna mamba, Sada će da proba Asminovog Lamba! Nosila nekad Stanijine kompletiće, A sada juri sve njene mladiće! Mnogima je san Takijeva mala, Pruži korak, svi baš viču: “Đavo nosi pradu“! Na priče bauštelca sada je i ona pala, Staniji na nos trlja limunadu! Hejteri kažu da nemaju žar,Da joj je u glavi ipak Filip Car! Biće kuku lele kad se budu srele Makica i njena svekrva Mevlida Durdžići za snajku je ne žele Njene reči lome, umiru od stida! Biće kuku lele kad ne budu htele Njene ruke da miluju Asminovo lice! Čekaju je noći lude, letnje, vrele, Da l još srce kuca u ritmu Crikvenice?

Maja Marinković nije skidala osmeh sa lica dok je slušala Tošine prozivke na njen račun, a da li joj je ovo stvarno bili smešno ili se pak samo folirala, ostaje da pratimo.

Foto: TV Pink Printscreen

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Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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