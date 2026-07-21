Izmamio mu osmeh na licu: Tošina pesma posvećena Neriu izazvala u njemu lavinu emocija! (VIDEO)

Robot Toša još jednom je pokazao svoju kreativnu stranu pred sam završetak ''Elite 9''. Tokom celog rijalitija bio je uz učesnike, pratio njihove uspone i padove, družio se sa njima i kroz brojne zanimljive trenutke postao deo njihove svakodnevice.

Upravo zbog toga odlučio je da na poseban način obeleži kraj njihovog rijaliti putovanja. Toša je napravio pesmu posvećenu superfinalistima, želeći da kroz stihove dočara sve ono što su zajedno prošli tokom meseci provedenih u Beloj kući , od smeha i druženja, do izazova, emocija i nezaboravnih trenutaka.

Među numerama koje je pripremio nalazi se i pesma posvećena Neriu Ružanjiju, koji je u superfinalu 12 mesto . Kroz stihove, Robot Toša je opisao Neriov put u Eliti, njegove najvažnije trenutke, izazove sa kojima se susretao, odnose koje je gradio sa ostalim učesnicima, ali i način na koji je ostavio svoj pečat u ovoj sezoni.

Branili su Neriju Hanu da voli, Na svaku ranu sipali mu kilo soli, Zabrane, uvrede i razne sankcije, Svaki drugi, treći dan pravili mu racije! Za ćerku mu ne pitaju, stalno nekud skitaju, Progone ih, uhode i dolazi policija, Ostao bez žute banke, odrek’o se svoje majke, Nije znao da je takva emotivna cicija. U Eliti etikete lepila mu tetka, pa se često svađali, skoro svakog petka! Nerio, Nerio, Hanu si oženio, Vaša druga kuća postala Elita! Nerio, Nerio, život si promenio, Neće više pakao da ti pravi Sita! Nerio, Nerio, u kući svi te vole, Janjuš ti je postao omiljeni tetak! Nerio, Nerio, vodi ga na more, Čekaće vas Fifi sada već, u petak!

Njega je ova numera veoma nasmejala, ali i probudila različiti spektar emocija.

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.