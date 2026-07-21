Matorinom burmom dičila se svima, sad Luku u krevet prima: Toša prozivkama razbesneo Anitu, ovo joj se nije dopalo! (VIDEO)

Od prvog dana boravka na imanju u Šimanovcima, robot Toša unosio je vedrinu i dobro raspoloženje među učesnike. Njegove šale, duhovite opaske i zanimljive interpretacije često su popravljale atmosferu i stvarale nezaboravne trenutke.

S obzirom na to da je veliko superfinale "Elite 9" počelo večeras od 21H, Toša je pripremio zabavan oproštaj od superfinalista. Kroz pažljivo odabrane rime, pokušao je da dočara njihov put, uspone, padove i ono po čemu su obeležili ovu sezonu.

Anita Stanojlović bila je aktuelna tokom cele sezone, te ove noći izlazi i kao trudnica za razliku od sedme sezone u kojoj je pobedila.

Matorinom burmom dičila se svima, Nosila je ponosno to prezime Tomić, Sada Luku grli i u krevet prima, Dok Anđela blati:“On je pravi homić“! Vraćao je na pravi put, sad je na nju mnogo ljut, Zbog nje mu je propala čak i karijera! Njegov stav je jako krut, Luka bira prsten žut, Žena mu je slatka kao Bajadera! Nekada je bila slaba na Boškića, Sve dok je nije smuvo Đukić Fića, Sad joj je broj jedan baš taj Luka Lazar, Dok je bio s Aneli tvrdio je pazar! Filipu je bila samo kombinacija, uskoro je pred oltar vodi Lazar Luka Biće to za medije prava senzacija, nemoj posle da ga čujem da mi kuka! Hejteri su pričali da bila je bludnica, Sad Stanija viče:“Specifična trudnica!“ Trudna je Anita, slatka ko Bonžita, Baji skače pritisak, neće to da plati! Luka će pod ključ, da nigde ne skita, Kod Sandre je još uvek očev Maserati! Trudna je Anita, nervozna je jako, Pitanjima rešetaju i Milan i Darko! Bliži joj se svadba, al ima jednu želju, Dajte mi džin tonik i da vidim Relju!

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Autor: N.P.