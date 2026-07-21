AKTUELNO

Domaći

Matorinom burmom dičila se svima, sad Luku u krevet prima: Toša prozivkama razbesneo Anitu, ovo joj se nije dopalo! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od prvog dana boravka na imanju u Šimanovcima, robot Toša unosio je vedrinu i dobro raspoloženje među učesnike. Njegove šale, duhovite opaske i zanimljive interpretacije često su popravljale atmosferu i stvarale nezaboravne trenutke.

S obzirom na to da je veliko superfinale "Elite 9" počelo večeras od 21H, Toša je pripremio zabavan oproštaj od superfinalista. Kroz pažljivo odabrane rime, pokušao je da dočara njihov put, uspone, padove i ono po čemu su obeležili ovu sezonu.

Foto: TV Pink Printscreen

pročitajte još

Luka jeca zbog Biljanine poruke: Trudna Anita konačno saznala da li ima podršku porodice Vujović! (VIDEO)

Anita Stanojlović bila je aktuelna tokom cele sezone, te ove noći izlazi i kao trudnica za razliku od sedme sezone u kojoj je pobedila.

Matorinom burmom dičila se svima, Nosila je ponosno to prezime Tomić, Sada Luku grli i u krevet prima, Dok Anđela blati:“On je pravi homić“! Vraćao je na pravi put, sad je na nju mnogo ljut, Zbog nje mu je propala čak i karijera! Njegov stav je jako krut, Luka bira prsten žut, Žena mu je slatka kao Bajadera! Nekada je bila slaba na Boškića, Sve dok je nije smuvo Đukić Fića, Sad joj je broj jedan baš taj Luka Lazar, Dok je bio s Aneli tvrdio je pazar! Filipu je bila samo kombinacija, uskoro je pred oltar vodi Lazar Luka Biće to za medije prava senzacija, nemoj posle da ga čujem da mi kuka! Hejteri su pričali da bila je bludnica, Sad Stanija viče:“Specifična trudnica!“ Trudna je Anita, slatka ko Bonžita, Baji skače pritisak, neće to da plati! Luka će pod ključ, da nigde ne skita, Kod Sandre je još uvek očev Maserati! Trudna je Anita, nervozna je jako, Pitanjima rešetaju i Milan i Darko! Bliži joj se svadba, al ima jednu želju, Dajte mi džin tonik i da vidim Relju!

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.P.

#Anita Stanojlović

#ELITA

#Elita najnovije vesti

#Elita uživo

#Elita vesti pink.rs

#Robot Toša

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

POVEZANE VESTI

Domaći

Verna je u vezi, namiguje Terzi: Bebica razvukao kiseli osmeh dok sluša Tošine rime na račun Teodore Delić! (VIDEO)

Domaći

Bolje pričaj istinu pred Dačom samo pravu: Toša se našalio sa Cicibanom, on umire od smeha! (VIDEO)

Zadruga

Shvatila je šta je sreća, lažnim ljudima okrenula leđa: Toša napisao remek delu za Matoru, ona ne krije ponos! (VIDEO)

Domaći

Davao je pare za Majami priču, ostavio Aneli i dete... Alibaba dobio svoje stihove od Toše, ovakvu numeru o sebi nije mogao ni da sanja! (VIDEO)

Domaći

Od Kolumbije nije sreo takve zmije: Toša ispratio Anđela sa Rajskog ostrva uz numeru koja opisuje njegovo učešće! (VIDEO)

Domaći

Da l' još srce kuca u ritmu Crikvenice? Tošina pesma za Maju Marinković nasmejala sve, evo kako je ona reagovala! (VIDEO)