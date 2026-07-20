Durdžići među prvima stigli u Šimanovce: Ovim jasno pokazali da su Asminu oprostili sve, svi se pitaju kako će reagovati kad ugledaju snajku Maju! (FOTO+VIDEO)

Mnogi čekaju da saznaju da li će doći do pomirenja ili skandala.

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Među prvima su stigli članovi porodice Asmina Durdžića. U Šimanovce su došli njegova majka Mevlida, otac Mustafa, kao i sestra Minka, kako bi bili uz njega u jednom od najvažnijih trenutaka njegovog rijaliti učešća i pružili mu podršku pred veliko finale.

Njihov dolazak privukao je posebnu pažnju, budući da se prethodnih meseci mnogo spekulisalo o odnosu između Asmina i njegove porodice. Naime, tokom boravka u rijalitiju Asmin je u više navrata javnoodjavljivao svoju porodicu koja sve vreme njegovog boravka protiv njegove veze sa Majom Marinković.

Ipak, njihov dolazak jasno je pokazao da je njima porodica vrednija i jača od svih nesuglasica. Time su poslali poruku da su razmirice ostavili po strani i da žele da budu uz Asmina u trenutku kada se odlučuje o pobedniku. Ostaje da se vidi kako će Asmin reagovati kada ih bude ugledao i da li će njihov susret biti jedan od emotivnijih momenata završne večeri ili će iapk doći do skandala između njih i Maje.

Autor: A.Anđić