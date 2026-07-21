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Davao je pare za Majami priču, ostavio Aneli i dete... Alibaba dobio svoje stihove od Toše, ovakvu numeru o sebi nije mogao ni da sanja! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od prvog dana nove sezone, robot Toša bio je jedan od glavnih zaduženih za dobro raspoloženje u Beloj kući. Svojim duhovitim opaskama, originalnim nastupima i nepredvidivim šalama redovno je uspevao da nasmeje učesnike i unese pozitivnu energiju u svakodnevicu na imanju u Šimanovcima.

Sada, kada se "Elita 9" nalazi na samom pragu velikog superfinala i odbrojavaju se poslednji sati boravka na imanju, Toša je rešio da se od superfinalista oprosti na sebi svojstven način. Za svakog od njih napisai je pesmu koja, prema njegovom mišljenju, najbolje oslikava njihov put, emocije i najzanimljivije trenutke tokom učešća u rijalitiju.

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Naredni takmičar koji je napustio rijaliti bio je Asmin Durdžić i on je u superfinalu zauzeo 4. mesto, te dok je napuštao Rajsko ostrvo u pozadini je išla pesma koju je robot Toša pripremio za njega.

Foto: TV Pink Printscreen

Avioni, kamioni, al sve je na lizing, Otišao u Majami, igrao na rizik. Čim ga Stanija videla spustila je vilicu, Pa je brže-bolje zaključala ribicu! Davao je pare za Majami priču, „Ostavio Aneli i dete“ slušao da viču, Aneli ga blatila u Eliti s vrata, Pričala o aferi njega i advokata! Staniju sad blati, pare da mu vrati, Dao joj pred ulazak čak dva miliona Sada trpi da ga Maja često mlati, A od njega ubrzo napraviće slona! Sada je faca, poznat bauštelac, Kažu da mu mali, al pravi je strelac! Ima srce hladno, u grudima friško, U gaćama, kažu:“Samo Miško-Piško“! Ratuje za stolom, pljuje svaku bivšu, Nijedna ne valja, on ispravan samo! Ismevaju ga jako, a najviše pišu, Pamte mu sve uvrede, ništa to ne brišu! Sada je faca, poznat bauštelac, Razočaro prijatelje, Mustafu, Mevlidu, Kačavenda kaže da je pravi krelac, Kada bude izašo živeće u stidu!

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.

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