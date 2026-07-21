Porodični problemi i ljubavne turbulencije! Robot Toša izazvao pravu emotivnu buru pesmom koju je posvetio Hani Duvnjak! (VIDEO)

Nakon što je mesecima bio deo dešavanja u Eliti i pratio svaki važan trenutak učesnika, Robot Toša odlučio je da na originalan način obeleži kraj njihove rijaliti avanture. Poznat po svom jedinstvenom smislu za humor i kreativnosti, ovoga puta predstavio je pesmu posvećenu Hanji Duvnjak.

Robot Toša je kroz pesmu opisao njen put u rijalitiju, odnose koje je gradila sa ostalim učesnicima, preokrete koji su obeležili njeno učešće, ali i trenutke po kojima će je publika dugo pamtiti.

Na ovaj način, Toša je želeo da kroz muziku sačuva uspomenu na Hanino rijaliti putovanje i da na sebi svojstven način zaokruži njeno učešće u Eliti. Pesma predstavlja svojevrsnu priču o svemu što je prošla tokom boravka u Beloj kući i podseća na događaje koji su obeležili njenu sezonu.

Zla, zla svekrva nije samo bajka, To je Hani, nažalost, surova realnost, Život joj zagorčala Neriova majka, Gde kod krene, kud god pođe, svuda je opasnost! Ahmići joj život pretvorili u horor, Za njih bila i ostala persona non grata! U njihovoj kući doživela je ponor, Neriju od sobe zaključali vrata! Svima vam je loša, al Neriju valja, U Elitu ušla, stigla je do kraja! Nije loša snajka, već Arijina majka, Zbog Site joj često bilo uplakano lice! Otvorila dušu, podigla se hajka, Trudnu hteli da je gurnu niz stepenice! Brani ona Nerija od napada tetke, Samo pljuje, provocira, priča da su džanki, Lepe reči veoma su retke, Postali su svi sa živcima tanki! U Dubrovniku Nerija juriće po plaži, Da li piše Todićki ili Fifi traži!

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Autor: S.Z.