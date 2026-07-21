Ivanovi šmekeri su ponosni: Ivan se šepuri poput pauna dok sluša Tošinu numeru koju mu je posvetio! (VIDEO)

Nakon što je mesecima bio deo dešavanja u Eliti i pratio svaki važan trenutak učesnika, Robot Toša odlučio je da na originalan način obeleži kraj njihove rijaliti avanture. Poznat po svom jedinstvenom smislu za humor i kreativnosti, ovoga puta predstavio je pesmu posvećenu Ivanu Marinkviću.

Kroz stihove, Toša je dočarao sve ono što je obeležilo Ivanovo učešće, od prvih dana u Beloj kući, preko brojnih izazova, emotivnih uspona i padova, pa sve do završnice rijalitija.

Na ovaj način, Toša je želeo da kroz muziku sačuva uspomenu na Ivanovo rijaliti putovanje i da na sebi svojstven način zaokruži njeno učešće u Eliti. Pesma predstavlja svojevrsnu priču o svemu što je prošla tokom boravka u Beloj kući i podseća na događaje koji su obeležili njegovu sezonu.

Dodaj malo snera, Dodaj malo bassa, Glavni uvek biće Marinković sa Tasha. Kad u oči gleda te, A jako si vitka, Njemu malo treba Da ti leti štikla. Fudbaler naš stari, Tiket nikad ne maši, Na crtu su mu stali, Ali on ih predmaši. Toliko emocija u liku sa Tasha, Sara mu je bila kao slatka kaša, Na Vanju je skakao ko na trambolini, Zapali cigaru i pogled ka visini. Jer zna da je jedini, Pobednik sa Tasha, Bake ga vole, to je duša naša. I uvek bi stavio sve na crveno, Kupio bi Željku sve što bi hteo, Lenu u princezu bi napravio, Šta god treba, on bi nabavio. I niko njega nadmuriti ne može, Kao puter na hleb, on ih premaže.

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Autor: S.Z.