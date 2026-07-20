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Nekad je krao, pa bio u tvorza: Luku sa Rajskog ostrva ispratila himna njegovog učešća, ovako ga je Toša opisao! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Od početka "Elite 9", robot Toša bio je neizostavan deo svakodnevice u Beloj kući. Svojim humorom, zanimljivim dosetkama i originalnim nastupima često je uspevao da razbije tenziju i izmami osmeh na lica učesnika.

Kako se bliži završnica sezone i ostalo je još samo par sati do proglašenja pobednika u velikom superfinalu, Toša je odlučio da na poseban način zaokruži svoje druženje sa finalistima. Za svakog od njih napravio je pesmu koja najbolje opisuje njihov put, karakter i trenutke koji su obeležili njihovo učešće.

Foto: TV Pink Printscreen

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Luka Vujović zauzeo je 18. mesto u superfinalnoj noći i uputio se ka svojoj porodici, dok je iza njega išla numera koju mu je Toša priredio za ovu noć.

Nekada je krao, pa bio u tvorza Sad ga u Eliti jedna mala voza! Branio životom Groficu i Situ, A sad kući vodi trudnu Anitu! Veridba sa Aneli pala je u vodu, Ali Baji muke nikako da odu. Rešio se jedne, a stiže nova snajka, Ako slavinu zavrne, tu je Bilja majka! Kašike i viljuške fanovi mu slali, Pa je onda rešio dete da napravi! Iz magacina patike kažu da mažnjavo, Redovno je odnose u Eliti upražnjavo! Asminu hteo da zapali kuću, A sada mu donosi kafu lepu, vruću! Verenice bivše sada se on stidi, Ne može očima više da je vidi! Luka, Lazare, pelene se pazare, Uskoro ćeš videti šta to Bajo sprema! Luka, Lazare, svud se čuju fanfare, Nova snajka slatka je kao Bajadera!

Foto: TV Pink Printscreen

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Detaljnije pogledajte u nastavku ovog teksta.

Autor: N.P.

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