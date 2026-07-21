Oni su bili tandem iz snova: Robot Toša se na emotivan način oprostio od Janjuševog učešća u Eliti! Prisetio se najlepših trenutaka! (VIDEO)

Emocije pred veliko superfinale "Elite 9" dostižu vrhunac, a Robot Toša nastavio je da iznenađuje učesnike originalnim pesmama koje je posvetio finalistima. Ovoga puta na red je došao Marko Janjušević Janjuš, koji je sa osmehom saslušao stihove u kojima su se našli brojni detalji iz njegovog života i učešća u rijalitiju.

Toša je kroz duhovite rime opisao Janjuša kao čoveka velikog srca, ali i nekoga ko nikada nije krio emocije, zbog čega je često bio u centru pažnje. U pesmi su se nizale aluzije na njegove ljubavne priče, temperament, smisao za humor i spontane reakcije po kojima je godinama prepoznatljiv publici.

Posebno mesto u stihovima zauzeli su njegovi prijateljski odnosi sa cimerima, ali i situacije u kojima je upravo Janjuš bio taj koji je atmosferu u Beloj kući podizao na viši nivo. Robot Toša nije propustio priliku ni da se našali na račun njegovih navika i karakterističnih izjava koje su tokom sezone često postajale viralne na društvenim mrežama.

Prvo me prozivao, Ona je proklizao, shvatio je Jaki, da ne treba da kaki! Govno od dva metra, Svakog utorka mu nešto treba, Da li lova ili viski, Nije bitno, postali smo bliski! O ženama sa mnom, pričao je stalno, Delili smo savete, vikali nam BRAVO! Prva na tapetu bila Kuravela, Ali su se posvadjali, Ložila se cela! Nije mu ni Aneli ostajala dužna, Sve je to zbog Durdžića, Da ne bi bila tužna! Maja ga je gledala krajičkom svoga oka, Dok nije ušla Stanija, pa postala je foka! Najahala Asmina, Jaška sad kulira, Uskoro će da igra kako Crikvenica svira! Uroš bio ostao, njegov sin za pravo, Položio je vožnju sa Ujom u finalu! Maloga je Daču vijao ko loptu, Da se ogrebemo i za jednu hotelsku sobu! Vodicemo cupi na Bojaninu adu, limeni i Jaške piće limunadu! Nemojte da nasedate na ovaj naš šit, Za mašinu smo vas zeznuli, postali smo HIT

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Autor: S.Z.