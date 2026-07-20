Poslednje pismo Velikog šefa: Takmičari se okupili oko stola, stiglo bitno obaveštenje u Elitu! (VIDEO)

Veliki šef poslao je pismo na adresu Bele kuće takmičarima samo pola sata pred početak spektakularnog superfinala koje će se održati večeras na Pink televiziji.

Veliki šef obavestio je takmičare da moraju biti spremni za deset minuta kako bi sve bilo spremno da superfinale počinje u 21 čas.

- Dragi superfinalisti, obzirom da Veliko finale počinje u 21 čas, neophodno je da za deset minuta svi budete spremni i krenete na Rajsko ostrvo. Pozdrav Veliki šef - glasilo je pismo.

Podsećanja radi, takmičari su danas bili kod Drveta mudrosti prilikom čega su ogolili dušu po poslednji put.

- Ja sam želela da izađem ranije, ugasila sam se, ali sad već kad sam ostala dovde, nisam ni pozvala ljude da glasaju za mene, ušla sam ovde kao pobednica, poručila bih da glasaju za mene i Luku, ali da se posvete jednoj osobi od nas dvoje, par sati je ostalo, što više neka glasaju, ne bih se bunila da izađem prva, ali s ozbirom da sam pobednica bilo bi logično da imam dobar plasman u finalu - otkrila je Anita.

- Razmišljam o svemu, o spoljnom svetu jer znam sam ujutru kod kuće, da ću se čuti sa porodicom, o svemu šta mi se izdešavalo ove godine meni, teško mi je. Sinoć kad je Lepi Mića napustio, baš mi je bilo teško. Da nije Filipa tu sa mnom, ne znam šta bih. Ovi ljudi, nisam im ništa ružno napravila... Ovi ljudi kao da me mrze, jutros prolazim, kad sam se probudila, provociraju, kao Mićo ova stolica kako je dobra, dobacivali kao izbačen prvi Ahmić, a taj čovek je ovde branio mene od svih, žrtvovao sebe. Sama bi sa sobom vriskala, ne bi bilo nikog da me podiže da nije bilo njega. Tužna sam što Mića nije s nama na ostrvu. Ne znam ko bi nosio tu težinu koju sam ja nosila na svojim leđima, Asmina, Luke, Nerija, Hane, mislim da će me stići depresija, da ću se zatvoriti u četiri zida dok me ovo ne prođe. Susret sa javnošću, kao da ću nestati, nisam dobro u svojoj glavi, jako sam nezadovoljna, ispovređivana, kao žena u emotivnom smislu, ubijena emotivna - rekla je Aneli.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.