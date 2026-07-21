Lepa Sofka, koštala ga skupo, uletela klizeći, i to duplo: Robot Toša na šaljiv način opisao Terzinu ljubavnu dramu! (VIDEO)

Kako se bliži veliko superfinale "Elite 9", Robot Toša ne prestaje da iznenađuje finaliste originalnim pesmama koje im posvećuje. Ovoga puta u centru pažnje našao se Borislav Terzić Terza, kome je namenio duhovitu numeru inspirisanu njegovim učešćem u najgledanijem rijalitiju u regionu.

Kroz stihove, Toša je na šaljiv način podsetio na Terzine najzapaženije trenutke u Beloj kući, njegov temperament, burne rasprave, ali i ljubavne situacije koje su mesecima bile jedna od glavnih tema među učesnicima i gledaocima. Nije izostalo ni pominjanje njegovog specifičnog karaktera, zbog kojeg je tokom cele sezone izazivao brojne reakcije i gotovo svakodnevno bio u centru dešavanja.

Ukućani su sa osmehom slušali stihove posvećene Terzi, a u nekoliko navrata nisu mogli da sakriju smeh zbog brojnih aluzija na događaje koji su obeležili njegov rijaliti put. Ni sam Borislav nije ostao ravnodušan, već je pesmu ispratio u dobrom raspoloženju, dok su ga ostali finalisti nagradili aplauzom.

Čuveni fudbaler Borivoje Terza Posle Elite nema ko ga ne zna Lepa Sofka koštala ga skupo Uleteo je klizeći sebi, i to duplo Istripovao Rusiju, prozvao se Putin Da zaštiti Sofiju, a nadrljaće, slutim Veliki domaćin, kuva celi dan Usolio prase, i to baš baš sam On je ponos Kaluđerice, žele ga sve devojčice Al on nema nešto što ima čika Dane Njegov ključ otvara sve brave On je ponos Kaluđerice, više mu nema ni Milice Od ljubavi sa Sofkom gorka uspomena Tugu leči uz Sinana, to je opomena

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Autor: S.Z.