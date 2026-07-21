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Boga se ne boji, a plaši se zmija: Robot Toša šaljivom pesmom nasmejao Milenu Kačavendu do suza! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Robot Toša nastavlja da priređuje iznenađenja finalistima, a ovoga puta posebnu pesmu posvetio je Mileni Kačavendi.

Kroz duhovite i britke stihove, Toša je na sebi svojstven način opisao Kačavendinu sezonu, njen temperament, energiju i trenutke koji su je učinili jednom od najzapaženijih učesnica "Elite 9". U pesmi su se našle brojne aluzije na njene komentare, stavove, sukobe, ali i situacije u kojima je pokazala da u Beloj kući nikada nije ostajala bez reči.

Foto: TV Pink Printscreen

Robot Toša se kroz rime osvrnuo na Kačavendinu prepoznatljivu direktnost, samopouzdanje i sposobnost da u svakom trenutku kaže ono što misli. Njena britkost, analize odnosa među cimerima i učešće u brojnim polemikama poslužili su kao inspiracija za još jednu nesvakidašnju numeru koja je nasmejala finaliste.

Dok su se stihovi čuli Belom kućom, Milena Kačavenda je sa osmehom prihvatila ovu posebnu posvetu, dok su ostali učesnici uživali u duhovitim delovima pesme i podsetili se brojnih situacija koje su obeležile njeno rijaliti putovanje.

Misli da su devedesete, pa stalno mafija, Boga se ne boji, a plaši se zmija! Prska vaginaž kada Jaško prođe, Nada se u Etno selo opet da mu dođe! Izdala je kumu, a sada sve žive, Uvek je u pravu, sve druge su krive! Odjavio je čak i Virijević Dača, Psuje sad sve živo, pa i čukun vrača! Anđelo je mamio, nudio gelender, Jezik bi mu htela staviti u blender! Pozajmljuje pare, pa se hvali svima, Sada Vanja poljupce od Janjuša prima! Sinovi na kamati, a bili su Kalibri, Sad je Janjuš proziva da je kao Kirbi! Kažu da je baba, a merka je svako, Šalju porno slike, žele je baš jako!

Foto: TV Pink Printscreen

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.

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