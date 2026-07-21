Srce joj je slomio jedan bauštelac: Toša ispratio Staniju uz emotivne stihove, ona ne skida osmeh s lica! (VIDEO)

Od početka "Elite 9", robot Toša bio je neizostavan deo svakodnevice u Beloj kući. Svojim humorom, zanimljivim dosetkama i originalnim nastupima često je uspevao da razbije tenziju i izmami osmeh na lica učesnika.

Kako se bliži završnica sezone i veliko superfinale, Toša je odlučio da na poseban način zaokruži svoje druženje sa superfinalistima. Za svakog od njih odabrao je pesmu koja najbolje opisuje njihov put, karakter i trenutke koji su obeležili njihovo učešće.

Stanija Dobrojević poslušala je pesmu koju joj je robot Toša napisao i oduševila se za sve pare.

Iz Majamija je sletela baš na kraju priče Na svoje glavne aktere svkakodnevno viče Srce joj je slomljeno, rane, sve je friško Šta uradi od života jedan Miško – Piško! Joga usred zore, uvek je budi pevac Srce joj je slomio jedan bauštelac! Nasela na njegove priče iz Linca, Bolje neka potraži nekog novog klinca! Roze kompletići, vikleri u kosi, Svakog bauštelca vozi kao Rosi! Stanija, Stanija, lepša od Majamija Oko nje sad laju kuje, stalno za njom viču Stanija, Stanija, telo Ferarija Furaj dalje, nemaš para za Majami priču!

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Autor: N.P.