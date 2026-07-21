Lavica se potpuno raspametila: Robot Toša je potpuno raznežio pesmom, promenila sva raspoloženja! (VIDEO)

Kroz emotivne, ali i duhovite stihove, Toša je sumirao Anelino rijaliti putovanje, sve izazove kroz koje je prošla, kao i trenutke koji su je učinili jednom od najzapaženijih učesnica devete sezone. U pesmi su se našle uspomene na njene emotivne uspone i padove, odnose sa cimerima, ali i situacije koje su mesecima privlačile pažnju javnosti.

Robot Toša je kroz rime opisao Aneli kao borbenu i istrajnu osobu, koja je tokom boravka u Beloj kući pokazala emocije, snagu i spremnost da se suoči sa brojnim izazovima. Nije izostao ni osvrt na njene ljubavne priče, trenutke sreće, ali i teške situacije koje su obeležile njenu sezonu.

Dok su se stihovi posvećeni Aneli čuli imanjem u Šimanovcima, ona ih je sa osmehom i pažnjom slušala, dok su ostali učesnici uživali u još jednoj Tošinoj kreativnoj izvedbi. Smeh, aplauzi i emocije ispunili su prostor, a mnogi su komentarisali da je Robot Toša uspeo da u nekoliko stihova prenese sve ono što je obeležilo Anelino učešće.

Teška joj je narav, stalno bjluje vatru Kupio je Asmin za Majami kartu! Ostala je sama, bez Lamba i kuće, Na Insta gleda slike Stanijine vruće! Iz osvete njemu ušla u Elitu, Naučila da razvlači od Mevlide pitu! Ljubio je Janjuš, a onda i Luka, a sad ona svakog dana zbog Filipa kuka! Voleli su lavicu, a sada im je loša, Utehu joj utorkom pruža robot Toša! S muškarcima takvim baš je teška borba, Sve ih je sad stigla Groficina čorba!

U video-prilogu pogledajte detaljnije.

Autor: S.Z.