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Ovo može samo televizija Pink: Veliki šef opet nadmašio sebe, plesna tačka ostavila sve bez teksta! (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: TV Pink Printscreen ||

Upravo je počelo dugo najavljivano spektakulrno superfinale u Šimanovcima koje je nacija čekala, a čini se da će biti nikad izvesnije u samoj završnici ove noći jer je konkurencija prejaka.

Robot Toša prvi je prošetao crvenih tepihom, a njega je pratila plesna grupa devojaka u srebrnim haljinama. Odmah za njim išli su i voditelji Milan Milošević i Ana Radulović koji su izgledali nestvarno u svojim kombinacijama.

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Foto: TV Pink Printscreen

Plesna tačka grupe kojom je Toša otvorio ovo spektakularno finale oduševilo je sve gledaoce jer je televizija Pink i VeDetaljnije pogledajte u nastavku.  iki šef još jednom dokazao nema konkurenciju kada je reč o najgledanijem rijalitiju ''Eliti 9''.

Foto: TV Pink Printscreen

Detaljnije pogledajte u nastavku.  

Autor: N.P.

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