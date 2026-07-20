Ovo može samo televizija Pink: Veliki šef opet nadmašio sebe, plesna tačka ostavila sve bez teksta! (VIDEO)

Upravo je počelo dugo najavljivano spektakulrno superfinale u Šimanovcima koje je nacija čekala, a čini se da će biti nikad izvesnije u samoj završnici ove noći jer je konkurencija prejaka.

Robot Toša prvi je prošetao crvenih tepihom, a njega je pratila plesna grupa devojaka u srebrnim haljinama. Odmah za njim išli su i voditelji Milan Milošević i Ana Radulović koji su izgledali nestvarno u svojim kombinacijama.

Plesna tačka grupe kojom je Toša otvorio ovo spektakularno finale oduševilo je sve gledaoce jer je televizija Pink i VeDetaljnije pogledajte u nastavku. iki šef još jednom dokazao nema konkurenciju kada je reč o najgledanijem rijalitiju ''Eliti 9''.

Detaljnije pogledajte u nastavku.

Autor: N.P.