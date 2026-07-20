Najavio svadbu u Gornjem Milanovcu! Bebica nakon haosa sa Teodorinim roditeljima progovorio za Pink.rs: Ja se ne ljutim, znam šta je istina! (FOTO+VIDEO)

Slavica Delić če izgoreti kad pročita ovo.

Nenad Macanović Bebica zauzeo je 20. mesto u superfinalnoj noći najgledanijeg rijalitija u regionu "Elite 9. On je ovom prilikom za Pink.rs progovorio o žestokoj svađi koja ga je nedavno zadesila sa roditeljima njegove devojke Teodore Delić koji su obećali da će dati sve od sebe da ga razdvoje od Teodore.

- To je očekivano, meni nije haos. Ima pravo da kaže sve, ja se ne ljutim. Znam šta je istina, a Teodora će pričati o njima. Ja nemam nijedan problem! Ona mora sve svoje probleme sa roditeljima da reši da bi mi nastavili dalje.

Priznao da mu nije bilo lako da joj oprosti prevaru sa Đukićem.

- Prvi put kad smo se pomirili nakon onoga mislim da nisam prešao preko svega, a drugi put mislim da sam prešao preko svega. Tek tad sam kod nje prepoznao iskrenost. Mi ćemo putovati, imamo vremena, ali prvo do Gornjeg Milanovca.

Na pitanje da li su i dalje vereni i da li se prva veridba ručuna, kratko je odgovorio.

- Tedoora je rekla, tako da ja smatra da jesmo. U Gornjem Milanovcu svadba, šalim se. Ja ne bih voleo tamo svadbu naravno, ali polako dok ona reši sve sa roditeljima.

Priželjkuje Anđelovu pobedu.

- Mislim da će pobediti Aneli, ali bih voleo da pobedi Anđelo.

Detaljnije pogledajte u nastvaku.

Autor: A.Anđić