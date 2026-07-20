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Pink.rs paparaco! Zapušio usta zlim jezicima: Sin Milene Kačavende stigao na superfinale Elite 9, i pored silnih afera stao uz majku (VIDEO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Mnogi se nisu nadali ovom potezu njenog sina.

Nakon punih 10 meseci, tačnije 310 dana provedenih u rijalitiju, došao je trenutak kada će se svesti svi računi i saznati ko će poneti titulu pobednika Elite 9. Dok finalisti odbrojavaju poslednje sate do superfinalne večeri, atmosfera u Šimanovcima postaje sve uzbudljivija, jer polako pristižu članovi njihovih porodica i prijatelji.

Iako se mnogo spekulisalo da Milena Kačavenda nema podršku svoje porodice, pogotovo sinova, u ovoj superfinalnoj noći dokazano je suprotno.

Naime, u Šimanovcima se pojavio njen mlađi sin Lazar Kačavenda, koji je ovim potezom zapušio usta njenim neprijateljima.

Foto: Pink.rs

Ova sezona Elite 9 je za Milenu nije bila nimalo prijatna, posebno kada je raskrinkana njena afera sa Anđelom Rankovićem i Markom Janjuševićem Janjušem zbog čega je stavljena na stub srama.

Takođe i zbog toga što je izala sve moguće prijatelje, pa joj na kraju ovog rijalitija nije ostao niko.

Naime, u Šimanovcima se pojavio njen mlađi sin Lazar Kačavenda, koji je ovim potezom zapušio usta njenim neprijateljima.

Foto: Pink.rs

Ova sezona Elite 9 je za Milenu nije bila nimalo prijatna, posebno kada je raskrinkana njena afera sa Anđelom Rankovićem i Markom Janjuševićem Janjušem zbog čega je stavljena na stub srama.

Takođe i zbog toga što je izala sve moguće prijatelje, pa joj na kraju ovog rijalitija nije ostao niko.

Autor: A.Anđić

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