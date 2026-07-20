Trudna Anita i Luka će biti presrećni: Biljana Vujović i Tamara PR došle zajedno na superfinale, ne skidaju osmehe sa lica, a svi se pitaju gde je Baja! (FOTO)

Ovoj sceni su se potajno nadali mesecima.

Tamara Radoman i Biljana Vujović pojavile su se zajedno na superifnalnoj noći Elite 9 i time dokazale da su porodice pružaju punu poršku trudnoj Aniti Stanojlović i njenom dečku Luki Vujoviću.

Iako se mesecima šuškalo o tome da Lukina porodica ne podržava njegovu vezu sa Anitom, koja jesvojevremeno bila udata za Jovanu Tomić Matoru, sada je dokazano suprotno.

One su za Pink.rs srećno pozirale jedna pored druge verno čekajući svoje najmilije.

Luka i Anita biće ponosni i zadovoljni kada ih budu ugledale jednu pored druge.

Da li je Lukin otac Bajo Vujović vremenom prihvatio snajku koja nosi njegovo unuče, ostaje nam da saznamo u narednom periodu.

Autor: A.Anđić