AKTUELNO

Domaći

Trudna Anita i Luka će biti presrećni: Biljana Vujović i Tamara PR došle zajedno na superfinale, ne skidaju osmehe sa lica, a svi se pitaju gde je Baja! (FOTO)

Izvor: Pink.rs, Foto: Pink.rs ||

Ovoj sceni su se potajno nadali mesecima.

Tamara Radoman i Biljana Vujović pojavile su se zajedno na superifnalnoj noći Elite 9 i time dokazale da su porodice pružaju punu poršku trudnoj Aniti Stanojlović i njenom dečku Luki Vujoviću.

Foto: Pink.rs

Iako se mesecima šuškalo o tome da Lukina porodica ne podržava njegovu vezu sa Anitom, koja jesvojevremeno bila udata za Jovanu Tomić Matoru, sada je dokazano suprotno.

Foto: Pink.rs

One su za Pink.rs srećno pozirale jedna pored druge verno čekajući svoje najmilije.

Luka i Anita biće ponosni i zadovoljni kada ih budu ugledale jednu pored druge.

Da li je Lukin otac Bajo Vujović vremenom prihvatio snajku koja nosi njegovo unuče, ostaje nam da saznamo u narednom periodu.

Autor: A.Anđić

#ELITA

#ELITA 9

#Elita uživo

#Pink

#Pink TV

#Superfinale

#elita live

#elita najnovije

#elita pink.rs

#elita vesti

#rijaliti

#rijaliti elita

#rijaliti šou

#superfinale Elite 9

POVEZANE VESTI

Domaći

STIGLI NA RAJSKO OSTRVO! Anita i Anđelo ne skidaju OSMEHE sa lica! Presrećni jer će narednih dana biti SAMI! (VIDEO)

Domaći

Plakala sam kao i Luka: Prvo oglašavanje Biljane Vujović otkako se saznalo da će dobiti UNUKU: Baja nije verovao da je Anita trudna, a Aneli će BITI T

Domaći

Totalni preokret: Darko saopštio ko napušta Elitu, takmičari u transu! (VIDEO)

Domaći

Konačno svi na okupu: Prva porodična fotografija Veljka Ražnatovića iz Rusije, ne skidaju osmehe sa lica (FOTO)

Domaći

Neću ti lako oprostiti uvrede na moj račun: Biljana Vujović uputila Luki žestok prekor, a od Baje ni traga ni glasa! (VIDEO)

Zadruga

Ušao sam slobodan, čist! Anđelo i Stanija FLERTUJU SVE U 16, ne skidaju osmehe sa lica! (VIDEO)